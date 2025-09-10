La casa que inspiró una de las sagas de terror más famosas de Hollywood será subastada. Y la fecha elegida no podría ser más apropiada: la venta comenzará el 31 de octubre, el día de Halloween.

La franquicia “The Conjuring” (“El Conjuro”), basada en hechos reales, cautivó al público durante más de una década con las historias de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes ayudaban a familias a enfrentarse a espíritus y demonios.

En la primera película, estrenada en 2013, los Warren acudieron a la granja de la familia Perron, en Rhode Island, para ayudarlos a luchar contra Bathsheba Sherman, una bruja que supuestamente había atormentado la propiedad durante más de un siglo.

Esa misma granja, ubicada en Burrillville, Rhode Island, será ahora ofrecida en subasta por JJManning Auctioneers. Según la descripción oficial, “esta casa antigua se ha hecho famosa por los históricos avistamientos y actividad paranormal”.

La propiedad de 14 habitaciones es conocida por los supuestos fenómenos paranormales que llaman la atención de investigadores, fanáticos del terror y medios de comunicación. (Foto: @maddie.ransom22 / Instagram)

La propiedad, de más de 3.000 pies cuadrados y 14 habitaciones, saldrá a la venta el viernes 31 de octubre a las 11 a.m. hora local. Justin J. Manning, presidente de la casa de subastas, explicó que el interés ha sido enorme.

“En nuestros 50 años realizando subastas de bienes raíces hemos vendido muchas propiedades famosas, incluyendo la casa natal de Susan B. Anthony, la casa de la infancia de Myles Standish y el hospital estatal de Foxboro. Sin embargo, esta subasta ya está recibiendo en una semana más atención que todas esas juntas”, declaró.

“Esperamos que constructores, desarrolladores y fanáticos de lo sobrenatural compitan por esta codiciada propiedad”, agregó.

Julie Jordan, periodista de la revista People, pasó una noche dentro de la casa y relató su experiencia en primera persona. Durante su estadía, contó que varios detectores de movimiento se activaron sin motivo, apareció una esfera de luz misteriosa, algunos muebles se movieron solos y hasta libros cayeron de los estantes sin explicación.

El presidente de la casa de subastas, Justin J. Manning, aseguró que la venta ha generado más interés que muchas otras propiedades históricas. (Foto: @moreangrim / Instagram)

El inmueble ya había sido vendido en mayo de 2022 por 1,5 millones de dólares; sin embargo, su dueña actual, Jacqueline Nuñez, fue arrestada en octubre de 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol y, semanas después, perdió la licencia de entretenimiento del lugar tras la decisión de las autoridades locales.

Otra propiedad vinculada al universo The Conjuring también generó titulares este año. En agosto, el comediante Matt Rife anunció en TikTok que, junto a su amigo Elton Castee, había comprado la casa de los Warren en Monroe, Connecticut, que además funciona como museo. La adquisición incluía la colección embrujada de la pareja, incluida la famosa muñeca Annabelle.

Rife explicó en su momento que él y Castee son “guardianes legales y cuidadores de los objetos por al menos cinco años”, pero aclaró que no son propietarios legales de los mismos.

l universo de The Conjuring sigue dando de qué hablar tras la compra de la casa de los Warren en Connecticut, donde se conserva la famosa muñeca Annabelle. (Foto: Dan Rivera / Instagram)

Semanas antes del estreno de “The Conjuring: Last Rites” (“El conjuro 4: últimos ritos”), Patrick Wilson y Vera Farmiga (los actores que interpretaron a los Warren) compartieron su reacción a la compra de Rife.

“Me encantaría saber qué piensa”, dijo Farmiga, de 52 años, admitiendo que sentía mucha curiosidad sobre qué iba a pasar con esa propiedad.

Wilson, también de 52, coincidió con su compañera: “Es una calle privada y hay vecinos por todas partes. Los Warren vivieron en la misma casa durante mucho, mucho tiempo, así que no es como una gran finca en medio de un terreno enorme. Es solo una casa normal en una calle de Monroe, Connecticut”.

El actor agregó: “Así que tengo curiosidad. No puedo imaginar que a la gente que vive en esa calle le guste tener filas de autos pagando dinero para entrar a la casa”.

La historia real de la casa de “El Conjuro”

La historia detrás de El Conjuro se remonta a principios de los años 70, cuando la familia Perron, compuesta por Roger y Carolyn Perron y sus cinco hijas, se mudó a una antigua granja de 1736 en Burrillville, Rhode Island.

Poco después de instalarse, comenzaron a notar sucesos extraños: ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y la sensación constante de que no estaban solos. Con el tiempo, las hijas aseguraron haber visto figuras espectrales y experimentaron episodios de parálisis del sueño.

Según el relato de la familia, la presencia más oscura era la de Bathsheba Sherman, una mujer acusada en el siglo XIX de practicar brujería y de haber sacrificado a un bebé como ofrenda satánica.

Estos sucesos llevaron a que los Perron pidieran ayuda a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes llegaron a la casa para estudiar los fenómenos.

En la película El Conjuro (2013), se dramatiza este episodio mostrando a los Warren enfrentándose a la presencia y realizando un exorcismo para liberar a la familia. Aunque la cinta se toma licencias artísticas, los Perron siempre sostuvieron que los sucesos en la casa fueron reales.

