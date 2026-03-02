Por Redacción EC

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el viernes 20 de febrero un plan destinado a suspender de manera indefinida la emisión de permisos de trabajo para las personas que se encuentran gestionando solicitudes de asilo. De implementarse, la iniciativa podría restringir el acceso legal al empleo para cientos de miles de inmigrantes durante un lapso que la propia agencia proyecta que podría prolongarse varios años.