Hoy Estados Unidos acoge a millones de latinoamericanos que han decidido dejar su lugar de origen para mejorar calidad de vida recibiendo grandes beneficios. Sin embargo, hoy aquellos que no poseen estatus permanente como migrante, deberán renovar este documento de manera muy particular si viven sobre ciudad cuyo nombre te compartimos a continuación, pero haciéndolo tomando en consideración su fecha de vencimiento, tal y como lo dispone nueva política local.

El manejo de cualquier tipo de automóvil a nivel global, implica llevar a cabo un trámite mediante el cual de acuerdo a la edad, puedes terminar obteniendo el denominado brevete que hoy los inmigrantes con presencia legal válida radicando en Florida, deben actualizar sin pasarse de periodo de tiempo consignado.

Al respecto, te contamos que desde el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), hoy la información refiere que toda licencia de conducir emitida a “personas que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes”, pero mantienen presencia legal por visa o estatus migratorio, solo serán válidas hasta la “fecha de vencimiento que figura en la documentación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) del solicitante”.

Los migrantes viviendo en Florida y con licencia de conducir, a partir de mayo 2025 deben tramitar renovación cada 365 días. (Fuente: iStock) / peeterv

Sobre el periodo mismo entorno a caducidad, el anuncio compartido por la Oficina del Honorable Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, hace hincapié en la vigencia de 1 año a partir del cual todo migrante con las características mencionadas, tiene la obligación de renovar brevete con la finalidad de continuar circulando de manera legal.

“Las credenciales vencerán en la fecha indicada en los documentos del USCIS, o después de un año si no existe fecha de vencimiento”, menciona también el FLHSMV resaltando que la política entra en vigor de inmediato, es decir, desde inicios de mayo 2025 aplicando también para tarjetas de identificación.

El gobierno de Florida, y más puntualmente el FLHSMV, modifica políticas en cuanto a renovación de brevete dirigida a migrantes se refiere. (Fuente: iStock) / photohoo

LA IMPORTANCIA DEL REAL ID PARA LOS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS Y TIEMPO MÁXIMO CON FINES DE TRÁMITE

Bajo la gestión de Donald Trump, población migrante se encuentra sumamente preocupada tomando en cuenta sus órdenes ejecutivas firmadas, sin embargo aún pueden tramitar documentación importante para movilizarse con total libertad, y sobre todo recibir autorización muy particular.

En ese sentido, el REAL ID hoy pasa a convertirse, según lo refiere el Department of Homeland Security (DHS), en aquella ley que establece “estándares de seguridad más altos para las identificaciones y licencias de conducir emitidas por los estados”, y el siguiente listado de inmigrantes tiene la posibilidad de gestionar por tiempo limitado:

Migrantes admitidos de manera legal para residencia permanente o temporal .

. Migrantes con residencia permanente condicional .

. Migrantes con una solicitud de asilo aprobada .

. Migrantes que ingresaron a Estados Unidos como refugiados.

Al respecto, te contamos también que el Department of Motor Vehicles (DMV) de cada gobierno estadounidense, actualmente figura apto para la generación de documento con REAL ID incorporado, y desde el 3 de mayo de 2023 viene precisamente emitiéndolas con estrella dorada según requerimiento ciudadano.

De acuerdo a la información precisada de manera oficial, el miércoles 7 de mayo venció la extensión del plazo de aplicación total de nuevas normas mínimas de seguridad establecidas por el DHS norteamericano para el trámite de licencias de conducir y también tarjetas de identificación necesarias para abordar vuelos comerciales, y terminar realizando otras actividades similares dentro de propio territorio.