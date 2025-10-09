MEGA MILLIONS DEL VIERNES 10 DE OCTUBRE
Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana: martes y viernes por la noche.
¿QUÉ ES EL MEGAPLIER?
Es una opción que permite a los jugadores aumentar sus ganancias de premios no mayores 2, 3, 4 o 5 veces. Es decir, por $1 adicional, cualquier premio que no sea el premio mayor ganado se multiplicará por el Megaplier extraído.
¿QUÉ HACER SI PIERDO MI BILLETE?
La lotería estadounidense no se hace responsable de la pérdida de boletos o robos. Una alternativa para protegerlos, es que los puedas firmar al reverso.
¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA COBRAR UN PREMIO?
Los períodos de reclamo varían según la jurisdicción según las normas y reglamentos locales, por lo que el período de tiempo para reclamar premios varía de 90 días a un año a partir de la fecha del sorteo. Consulte con la lotería en el estado donde compró su boleto para obtener el período de reclamo aplicable para ese boleto.
OPCIONES DE PAGO
• Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
• Efectivo: Pago único.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
