MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL VIERNES 8 DE AGOSTO
¿A QUÉ HORA CIERRA LA VENTA DE BOLETOS?
La hora antes de un sorteo a la que se detiene la venta de boletos varía dependiendo de dónde esté jugando, pero normalmente las ventas se detienen una hora antes de que se realice el sorteo. Confirme esto con la lotería de su estado para confirmarlo.
¿QUÉ ES MEGA MILLIONS?
Mega Millions es una de las loterías más grandes y famosas del mundo. Nació en Estados Unidos y se ha hecho conocida por ofrecer premios gigantescos que a veces superan los mil millones de dólares. La idea es simple: una jugada, seis números… y la posibilidad de cambiar tu vida para siempre.
¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA LOTERÍA?
Los sorteos son los martes y viernes desde las 23:00 horas de Estados Unidos.
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA COBRAR UN PREMIO?
Los períodos de reclamo varían según la jurisdicción según las normas y reglamentos locales, por lo que el período de tiempo para reclamar premios varía de 90 días a un año a partir de la fecha del sorteo. Consulte con la lotería en el estado donde compró su boleto para obtener el período de reclamo aplicable para ese boleto.
OPCIONES DE PAGO
• Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
• Efectivo: Pago único.
¿QUÉ HACER SI PIERDO MI BILLETE?
La lotería estadounidense no se hace responsable de las pérdida de boletos o robos. Una alternativa para protegerlos, es que los puedas firmar al reverso.
¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
