MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL VIERNES 9 DE ENERO
¿DE CUÁNTO ES JACKPOT DE LA FECHA?
El último martes 6 de diciembre no hubo ganador, por lo que el acumulado aumentó en $199 millones, con un valor en efectivo de $90.5 millones para este sorteo.
¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA LOTERÍA?
Los sorteos son los martes y viernes desde las 23:00 horas de Estados Unidos.
¿CUÁNTO CUESTA COMPRAR UN BOLETO DEL MEGA MILLIONS?
El precio de un boleto es de $5.
¿QUÉ ES EL MEGA MILLIONS?
Mega Millions es una de las loterías más grandes y famosas del mundo. Nació en Estados Unidos y se ha hecho conocida por ofrecer premios gigantescos que a veces superan los mil millones de dólares. La idea es simple: una jugada, seis números… y la posibilidad de cambiar tu vida para siempre.
¿EN CUÁNTO COMIENZA EL POZO MAYOR Y CUÁL ES SU LÍMITE?
El premio mayor de Mega Millions comienza en $50 millones y no tiene un límite en cuanto al valor al que puede llegar, lo que significa que seguirá acumulándose hasta que alguien lo gane.
¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
OPCIONES DE PAGO
• Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
• Efectivo: Pago único.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
• Mega Millions: resultados del martes 6 de enero