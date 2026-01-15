MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL VIERNES 16 DE ENERO
¿CUÁNTO CUESTA UN BOLETO DEL MEGA MILLIONS?
En cuanto al costo, cada boleto tiene un precio fijo de US$5, vigente desde abril de 2025. Este nuevo valor ya incluye de forma automática el multiplicador, que anteriormente era opcional bajo el nombre de Megaplier y requería un pago adicional. De esta manera, todos los jugadores participan con las mismas condiciones desde el inicio.
¿CÓMO SE JUEGA EL MEGA MILLIONS Y CÓMO GANAR EL PREMIO MAYOR?
Para aspirar al premio mayor, los participantes deben seleccionar seis números en total: cinco números distintos entre el 1 y el 70, correspondientes a las bolas blancas, y un número entre el 1 y el 24, que representa la Mega Ball dorada. Acertar los seis números en un mismo sorteo garantiza el jackpot; si hay más de un ganador, el monto se divide en partes iguales.
¿QUÉ PREMIOS SE PUEDEN GANAR EN MEGA MILLIONS?
Además del gran premio, Mega Millions ofrece hasta nueve categorías de premios, lo que aumenta las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa. Los premios menores se obtienen con distintas coincidencias numéricas, siendo el más básico el de acertar únicamente la Mega Ball, el cual puede otorgar US$10.
¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
OPCIONES DE PAGO
• Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
• Efectivo: Pago único.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
