MEGA MILLIONS: SORTEO DEL martes 3 DE FEBRERO
¿DE CUÁNTO ES JACKPOT DE LA FECHA?
El último viernes 30 de enero no hubo ganador, por lo que el acumulado aumentó en $323 millones, con un valor en efectivo de $145.7 millones para este sorteo.
¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA LOTERÍA?
Los sorteos son los martes y viernes desde las 23:00 horas de Estados Unidos.
¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
OPCIONES DE PAGO
• Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
• Efectivo: Pago único.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
• Mega Millions: resultados del viernes 30 de enero