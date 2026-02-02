Redacción EC
Redacción EC

MEGA MILLIONS: SORTEO DEL martes 3 DE FEBRERO

14:36

¿DE CUÁNTO ES JACKPOT DE LA FECHA?

El último viernes 30 de enero no hubo ganador, por lo que el acumulado aumentó en  $323 millones, con un valor en efectivo de $145.7 millones para este sorteo.

14:35

¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA LOTERÍA?

Los sorteos son los martes y viernes desde las 23:00 horas de Estados Unidos.

14:35

¿CÓMO SE JUEGA?

El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.

14:35

¿CÓMO GANAR?

Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.

14:35

OPCIONES DE PAGO

• Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.

• Efectivo: Pago único.

14:35

Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.

Mega Millions: resultados del viernes 30 de enero

TAGS