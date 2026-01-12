Redacción EC
MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL MARTES 13 DE ENERO

¿CÓMO SE JUEGA?

El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.

¿CÓMO GANAR?

Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.

OPCIONES DE PAGO

 Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.

•  Efectivo: Pago único.

Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.

Mega Millions: resultados del viernes 9 de enero

