MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL MARTES 13 DE ENERO
¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
OPCIONES DE PAGO
• Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
• Efectivo: Pago único.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
