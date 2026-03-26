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Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Por Redacción EC
MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL VIERNES 27 DE MARZO
13:30
- ¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
13:30
- ¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
13:29
- ¿QUÉ HACER SI PIERDO MI BILLETE?
La lotería estadounidense no se hace responsable de las pérdida de boletos o robos. Una alternativa para protegerlos, es que los puedas firmar al reverso.
13:29
- OPCIONES DE PAGO
- • Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
- • Efectivo: Pago único.
13:28
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
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