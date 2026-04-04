Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL MARTES 3 DE ABRIL
Los resultados están disponibles:
- RESULTADOS DEL VIERNES 3 DE ABRIL
- Números: 31- 45 - 62 - 63 - 68
- Mega Ball: 15
Empezó el sorteo.
En breve dará comienzo al sorteo.
- ¿Cómo se cobra el premio?
Si tienes la suerte de ganar, existen dos formas de recibir tu dinero:
Pago en efectivo (Cash Option): Un pago único inmediato (aproximadamente el 50% del total anunciado tras impuestos).
Anualidad: 30 pagos graduados durante 29 años, que aumentan un 5% anual para combatir la inflación
- ¿Cómo jugar al Mega Millions?
Participar es sencillo, incluso si no resides en Estados Unidos, ya que los extranjeros también pueden jugar legalmente.
Selección de números: Eliges cinco números del 1 al 70 (bolas blancas).
La Mega Ball: Eliges un número del 1 al 25 (bola dorada).
Costo: El boleto estándar cuesta $2 USD.
Días de sorteo: Se realizan todos los martes y viernes por la noche.
El Mega Millions es uno de los juegos de lotería más populares y lucrativos del mundo, conocido por entregar premios que han superado los 1,500 millones de dólares. Si buscas cambiar tu vida de la noche a la mañana, esta guía te explica cómo jugar, tus probabilidades y qué hacer si resultas ganador.
- ¿Qué cambió en el NUEVO FORMATO de Mega Millions?
Desde hace un año, el juego implementó cambios estructurales para mejorar la experiencia del jugador:
MEJORES PROBABILIDADES: Al reducir el pool de la Mega Ball de 25 a 24 números, las probabilidades de ganar el premio mayor mejoraron de 1 en 302 millones a 1 en 290 millones.
¡Ya no hay premios de "empate"! Si aciertas solo la Mega Ball, ganas $10, asegurando que siempre ganes más de lo que costó el boleto.
No olvides que el MEGA MILLIONS se juega todos los MARTES Y VIERNES a las 11:00 p. m. ET. Puedes seguir la transmisión en vivo o consultar los resultados en los portales oficiales de lotería de tu estado.
- ¿QUÉ ES EL MEGAPLIER?
Es una opción que permite a los jugadores aumentar sus ganancias de premios no mayores 2, 3, 4 o 5 veces. Es decir, por $1 adicional, cualquier premio que no sea el premio mayor ganado se multiplicará por el Megaplier extraído.
- ¿QUÉ HACER SI PIERDO MI BILLETE?
La lotería estadounidense no se hace responsable de la pérdida de boletos o robos. Una alternativa para protegerlos, es que los puedas firmar al reverso.
- OPCIONES DE PAGO
- • Anualidad : Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
- • Efectivo : Pago único.
- ¿PUEDO COMPRAR UN BOLETO SI VIVO EN OTRO PAÍS?
Los boletos se venden exclusivamente en Estados Unidos, por lo que si te encuentras de paso, podrás comprarlo y llevarte un premio de ser ganador, pues no necesitas ser residente para reclamarlo.
- ¿CUÁNTO CUESTA JUGAR?
Cada jugada cuesta $2.00. Si quieres activar la opción Megaplier por $1 más, puedes multiplicar los premios secundarios por 2, 3, 4 o hasta 5 veces. Aunque el boleto no es barato comparado con otras loterías, los premios que ofrece lo hacen valer cada centavo para muchos apostadores.
- ¿QUÉ ES MEGA MILLIONS?
Mega Millions es una de las loterías más grandes y famosas del mundo. Nació en Estados Unidos y se ha hecho conocida por ofrecer premios gigantescos que a veces superan los mil millones de dólares. La idea es simple: una jugada, seis números… y la posibilidad de cambiar tu vida para siempre.
- ¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
- ¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
- ¿QUÉ HACER SI PIERDO MI BILLETE?
La lotería estadounidense no se hace responsable de las pérdida de boletos o robos. Una alternativa para protegerlos, es que los puedas firmar al reverso.
- ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA COBRAR UN PREMIO?
Los períodos de reclamo varían según la jurisdicción según las normas y reglamentos locales, por lo que el período de tiempo para reclamar premios varía de 90 días a un año a partir de la fecha del sorteo. Consulte con la lotería en el estado donde compró su boleto para obtener el período de reclamo aplicable para ese boleto.
- OPCIONES DE PAGO
- • Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
- • Efectivo: Pago único.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
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