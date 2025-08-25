MEGA MILLIONS DEL MARTES 26 DE AGOSTO
¿PUEDO JUGAR SI NO VIVO EN UNO DE LOS ESTADOS PARTICIPANTES?
Puede comprar boletos de Mega Millions en cualquier estado participante, incluso si no es residente de uno de ellos, aunque debe de tener en cuenta que si gana el premio deberá de ser cobrado en el mismo estado en que se compró el boleto.
¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA LOTERÍA?
Los sorteos son los martes y viernes desde las 23:00 horas de Estados Unidos.
¿CUÁNTO ES JACKPOT DE LA FECHA?
El último viernes 22 de agosto no hubo ganador, por lo que el acumulado aumentó en 253 millones, con un valor en efectivo de $113.8 millones para este sorteo.
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA COBRAR UN PREMIO?
Los períodos de reclamo varían según la jurisdicción según las normas y reglamentos locales, por lo que el período de tiempo para reclamar premios varía de 90 días a un año a partir de la fecha del sorteo. Consulte con la lotería en el estado donde compró su boleto para obtener el período de reclamo aplicable para ese boleto.
¿PUEDO COMPRAR UN BOLETO SI VIVO EN OTRO PAÍS?
Los boletos se venden exclusivamente en Estados Unidos, por lo que si te encuentras de paso, podrás comprarlo y llevarte un premio de ser ganador, pues no necesitas ser residente para reclamarlo.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
• Mega Millions: mira aquí los resultados del viernes 22 de agosto
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
• Mega Millions: mira aquí los resultados del viernes 22 de agosto