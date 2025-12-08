Redacción EC
MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL MARTES 9 DE DICIEMBRE

19:42

¿DE CUÁNTO ES JACKPOT DE LA FECHA?

El último martes 9 de diciembre no hubo ganador, por lo que el acumulado aumentó en  $60 millones, con un valor en efectivo de  $27.4 millones para este sorteo.

19:41

¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA LOTERÍA?

Los sorteos son los martes y viernes desde las 23:00 horas de Estados Unidos.

19:40

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA COBRAR UN PREMIO?

Los períodos de reclamo varían según la jurisdicción según las normas y reglamentos locales, por lo que el período de tiempo para reclamar premios varía de 90 días a un año a partir de la fecha del sorteo. Consulte con la lotería en el estado donde compró su boleto para obtener el período de reclamo aplicable para ese boleto.

19:40

OPCIONES DE PAGO

•  Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.

•  Efectivo: Pago único.

19:39

¿QUÉ HACER SI PIERDO MI BILLETE?

La lotería estadounidense no se hace responsable de las pérdida de boletos o robos. Una alternativa para protegerlos, es que los puedas firmar al reverso.

19:39

¿CÓMO SE JUEGA?

El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.

19:38

¿CÓMO GANAR?

Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.

19:38

Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.

Mega Millions: resultados del viernes 5 de diciembre

