MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL VIERNES 17 DE OCTUBRE
¿DE CUÁNTO ES JACKPOT DE LA FECHA?
El último martes 14 de octubre no hubo ganador, por lo que el acumulado aumentó en $625 millones, con un valor en efectivo de $288.8 millones para este sorteo.
¿QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA LOTERÍA?
Los sorteos son los martes y viernes desde las 23:00 horas de Estados Unidos.
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA COBRAR UN PREMIO?
Los períodos de reclamo varían según la jurisdicción según las normas y reglamentos locales, por lo que el período de tiempo para reclamar premios varía de 90 días a un año a partir de la fecha del sorteo. Consulte con la lotería en el estado donde compró su boleto para obtener el período de reclamo aplicable para ese boleto.
OPCIONES DE PAGO
• Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.
• Efectivo: Pago único.
¿QUÉ HACER SI PIERDO MI BILLETE?
La lotería estadounidense no se hace responsable de las pérdida de boletos o robos. Una alternativa para protegerlos, es que los puedas firmar al reverso.
¿CÓMO SE JUEGA?
El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.
¿CÓMO GANAR?
Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
• Mega Millions: resultados del martes 14 de octubre