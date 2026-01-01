Redacción EC
MEGA MILLIONS: RESULTADOS DEL SORTEO DEL VIERNES 2 DE ENERO

21:17

¿CÓMO SE JUEGA?

El jugador debe elegir 6 números de dos grupos separados. En el 1, entre el 1 al 70; en el 2, entre el 1 al 14.

21:17

¿CÓMO GANAR?

Actualmente, hay nueve formas de ganar la lotería. Existen adicionales como Megaplier, que por 3 dólares más aumenta la posibilidad de obtener premios.

21:16

¿DE CUÁNTO ES JACKPOT DE LA FECHA?

El último martes 30 de diciembre no hubo ganador, por lo que el acumulado aumentó en $157 millones, con un valor en efectivo de $72.0 millones para este sorteo.

21:15

QUÉ DÍAS Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA LOTERÍA?

Los sorteos son los martes y viernes desde las 23:00 horas de Estados Unidos.

21:15

OPCIONES DE PAGO

•  Anualidad: Pago anual inicial, seguido de 29 pagos anuales.

•  Efectivo: Pago único.

21:14

Revisa aquí los resultados de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.

Mega Millions: resultados del martes 30 de enero.

