El consumo de alimentos saludables es lo que más recomiendan los especialistas en la materia, siendo el café uno de ellos ya incluido en listado clasificado por parte del gobierno de Estados Unidos mediante el Food and Drug Administration (FDA). Con respecto precisamente a la popular bebida, hoy llama la atención la prohibición de marca puntual debido a razones que la propia entidad norteamericana se ha encargado de dar a conocer de manera oficial buscando salvaguardar la integridad de la ciudadanía, y población en general.

Transcurren los meses en 2025, y ahora esta noticia trasciende fronteras puesto que se confirma el veto de producto distribuido entre el 9 y 21 de julio por parte de Dollar General Corporation.

Dicha empresa comunica mediante el FDA, que un total de 3 lotes del café instantáneo “Clover Valley” de 8 onzas cada uno, ha sido retirado del mercado, y hoy figura prohibida su venta “debido a la posible presencia de vidrio”.

“La ingestión de fragmentos de vidrio puede causar lesiones al consumidor, incluyendo daño dental, laceración de boca y garganta, o perforación intestinal”, remarca la agencia de gobierno estadounidense acerca de los daños que puede originarnos dicho material sólido amorfo no cristalino, si llegamos a comerlo mediante el producto mencionado.

A propósito del tema, resulta importante destacar que según el comunicado compartido por el FDA, la venta del café instantáneo de la marca “Clover Valley” entre el 9 y 21 de julio, se terminó produciendo en exclusivamente las tiendas minoristas de Dollar General ubicadas dentro de 48 estados, y entre los cuales figuran algunos de los siguientes:

Nueva York

Alaska

Texas

Florida

Posible presencia de vidrio podría contener el café instantáneo de la marca Clover Valley vendida en Estados Unidos, según lo anuncia el FDA oficialmente.

Illinois

Oklahoma

Nuevo México

“El retiro se inició después de que un cliente notificara a los empleados de Dollar General sobre el posible problema”, expresa el FDA a través de comunicado donde además exhorta a los clientes compradores a que desechen el producto, y soliciten “... reembolso total del precio de compra (incluido cualquier impuesto)” haciendo uso del correo electrónico customercare@dollargeneral.com, y/o marcando el número 1-888-309-9030 de lunes a domingo entre las 6 a.m. y la 1 de la madrugada.

EL CAFÉ COMO ALIMENTO SALUDABLE, SEGÚN EL FDA DE ESTADOS UNIDOS

A fines de diciembre 2024, y en un hecho calificado como histórico, tradicional bebida fue incluida en listado integrado por alimentos saludables, según el FAD, y ello de acuerdo a varias consideraciones nutricionales que repasaremos a continuación.

Hoy el café figura clasificada de esa forma por parte de dicha agencia de gobierno estadounidense, que mediante publicación oficial resalta su cumplimiento en cuanto a “límites específicos de azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio” se refiere.

“Según la declaración actualizada, alimentos como el agua, los aguacates, las nueces y las semillas, el pescado con mayor contenido graso, como el salmón, y el aceite de oliva”, también integran listado que elabora el FDA, y donde terminan por resaltarse detalles acerca de sus beneficios, así como el consumo sin azúcar ni aditivos que puedes llevar a cabo si decides continuar bebiendo la popular bebida caliente.