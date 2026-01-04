Redacción EC
es un juego de lotería que se realiza los lunes, miércoles y los sábados en 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Islas Vírgenes y Puerto Rico. El gran fondo del bote permite alcanzar premios de cantidades astronómicas en muy poco tiempo.

Un jugador de California ganó el mayor bote de Powerball de la historia, de 2′040 millones de dólares, después de que el sorteo récord se retrasará alrededor de 10 horas debido a un problema técnico con uno de los estados participantes.

Resultados de Powerball del lunes 5 de enero

CÓMO GANAR EN EL POWERBALL

Existen 9 formas de ganar, que van desde acertar solo la bola roja hasta el premio mayor: 

  • Premio Mayor (Jackpot): Se gana acertando los 5 números blancos y la Powerball roja.
  • $1,000,000: Al acertar los 5 números blancos sin la Powerball.
  • $4: Premio mínimo por acertar únicamente la Powerball roja.
COMO JUGAR POWERBALL

En cada boleto debes seleccionar un total de 6 números: 

  • 5 números blancos: Elige entre el 1 y el 69.
  • 1 número rojo (Powerball): Elige entre el 1 y el 26.
  • Opción Quick Pick: Si prefieres no elegir manualmente, puedes pedir un "Quick Pick" para que la computadora genere números aleatorios por ti.
ESTE ES EL JACKPOT PARA EL SORTEO DEL LUNES 5 DE ENERO.

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO DE POWERBALL?

El sorteo del lunes 5 de enero se jugará desde las 22:59 horas (Tiempo del Este) y lo podrás seguir a través de esta cobertura de  El Comercio.

¿CÓMO SE PUEDE COBRAR?

• Pago único.

• Pagos anuales: el premio se divide en 30 entregas durante 29 años.  

Ambas opciones tienen implicaciones fiscales, por lo que es importante evaluar cuál es más conveniente según las necesidades personales.

¿DE QUÉ TRATA LOS SORTEOS DE POWERBALL?

Cada sorteo se compone de cinco bolas y la Powerball extra. El premio mayor, en este caso, es para el participante que acierta todas las bolillas.

¿QUÉ OFRECE POWERBALL?

Se realiza junto al sorteo de la Powerball brindando una oportunidad adicional para ganar algún premio. La Double Play ofrece un premio mayor de $10 millones.

¿QUÉ PREMIOS OFRECE POWERBALL?

• 5 números + Powerball: bolsa acumulada

• 5 números: $1,000,000

• 4 números + Powerball: $50,000

• 4 números: $100

• 3 números + Powerball: $100

• 3 números: $7

• 2 números + Powerball: $7

• 1 número + Powerball: $4

• Número Powerball: $2

Conoce aquí los resultados del sorteo de Powerball y los números ganadores de la Double Play.

Powerball: conoce aquí los resultados de sábado 3 de enero.

