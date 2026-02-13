Powerball del sábado 14 de febrero: cuál es el jackpot del sorteo

Resumen
Powerball es un juego de lotería que se realiza los lunes, miércoles y los sábados en 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Islas Vírgenes y Puerto Rico. El gran fondo del bote permite alcanzar premios de cantidades astronómicas en muy poco tiempo.
¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO DE POWERBALL?
El sorteo del sábado 14 de febrero se jugará desde las 22:59 horas (Tiempo del Este) y lo podrás seguir a través de esta cobertura de El Comercio.