Redacción EC
Redacción EC

es un juego de lotería que se realiza los lunes, miércoles y los sábados en 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Islas Vírgenes y Puerto Rico. El gran fondo del bote permite alcanzar premios de cantidades astronómicas en muy poco tiempo.

Un jugador de California ganó el mayor bote de Powerball de la historia, de 2′040 millones de dólares, después de que el sorteo récord se retrasará alrededor de 10 horas debido a un problema técnico con uno de los estados participantes.

Resultados de Powerball del miércoles 4 de febrero

00:05

ESTE ES EL JACKPOT PARA EL SORTEO DEL MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO.

El pozo acumulado del  Powerball para el sorteo del miércoles será de  80 millones de dólares.

00:04

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO DE POWERBALL?

El sorteo del miércoles 4 de febrero se jugará desde las 22:59 horas (Tiempo del Este) y lo podrás seguir a través de esta cobertura de  El Comercio.

00:03

¿QUÉ PREMIOS OFRECE POWERBALL?

• 5 números + Powerball: bolsa acumulada

• 5 números: $1,000,000

• 4 números + Powerball: $50,000

• 4 números: $100

• 3 números + Powerball: $100

• 3 números: $7

• 2 números + Powerball: $7

• 1 número + Powerball: $4

• Número Powerball: $2

00:03

¿QUÉ OFRECE POWERBALL?

Se realiza junto al sorteo de la  Powerball brindando una oportunidad adicional para ganar algún premio. La Double Play ofrece un premio mayor de $10 millones.

00:02

¿DE QUÉ TRATA LOS SORTEOS DE POWERBALL?

Cada sorteo se compone de cinco bolas y la  Powerball extra. El premio mayor, en este caso, es para el participante que acierta todas las bolillas.

00:02

¿QUÉ ES POWERBALL?

La Powerball es una las loterías más populares en Estados Unidos debido a que premia con varios millones de dólares cada semana.

00:02

Conoce aquí los resultados del sorteo de Powerball y los números ganadores de la Double Play.

Powerball: conoce aquí los resultados del lunes 2 de febrero

TAGS