Powerball del lunes 23 de febrero: cuál es el jackpot del sorteo

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Powerball es un juego de lotería que se realiza los lunes, miércoles y los sábados en 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Islas Vírgenes y Puerto Rico. El gran fondo del bote permite alcanzar premios de cantidades astronómicas en muy poco tiempo.
Conoce aquí los resultados del sorteo de Powerball y los números ganadores de la Double Play.
• Powerball: conoce aquí los resultados del sábado 21 de febrero