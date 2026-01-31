Redacción EC
es un juego de lotería que se realiza los lunes, miércoles y los sábados en 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Islas Vírgenes y Puerto Rico. El gran fondo del bote permite alcanzar premios de cantidades astronómicas en muy poco tiempo.

Un jugador de California ganó el mayor bote de Powerball de la historia, de 2′040 millones de dólares, después de que el sorteo récord se retrasará alrededor de 10 horas debido a un problema técnico con uno de los estados participantes.

Resultados de Powerball del sábado 31 de enero

ESTE ES EL JACKPOT PARA EL SORTEO DEL SÁBADO 31 DE ENERO.

El pozo acumulado del  Powerball para el sorteo del sábado será de  57 millones de dólares.

¿QUÉ EDAD DEBO TENER PARA PODER JUGAR AL POWERBALL?

Debes ser mayor de 18 años, pero en algunos lugares de Estados Unidos debes tener más de 21 años de edad.

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO DE POWERBALL?

El sorteo del sábado 31 de enero se jugará desde las 22:59 horas (Tiempo del Este) y lo podrás seguir a través de esta cobertura de  El Comercio.

¿DE QUÉ TRATA LOS SORTEOS DE POWERBALL?

Cada sorteo se compone de cinco bolas y la  Powerball extra. El premio mayor, en este caso, es para el participante que acierta todas las bolillas.

¿QUÉ ES EL POWERBALL?

El Powerball es una lotería estadounidense de alto impacto, conocida por sus premios multimillonarios. Operado por la Multi-State Lottery Association (MUSL), se juega en la mayoría de los estados de EE.UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

¿QUÉ OFRECE POWERBALL?

Se realiza junto al sorteo de la Powerball brindando una oportunidad adicional para ganar algún premio. La Double Play ofrece un premio mayor de $10 millones.

¿QUÉ PREMIOS OFRECE POWERBALL?

• 5 números + Powerball: bolsa acumulada

• 5 números: $1,000,000

• 4 números + Powerball: $50,000

• 4 números: $100

• 3 números + Powerball: $100

• 3 números: $7

• 2 números + Powerball: $7

• 1 número + Powerball: $4

• Número Powerball: $4

¿PUEDO COMPRAR BOLETOS DE POWERBALL POR INTERNET?

Algunas loterías venden boletos de Powerball por Internet, pero el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción.

Powerball: conoce aquí los resultados de miércoles 28 de enero

