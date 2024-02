El artista estadounidense Usher será el encargado de llevar la fiesta al Super Bowl LVIII cuando se presente en el medio tiempo del destacado evento de fútbol americano. Si bien ya se presentó en este acontecimiento en 2011 cuando acompañó la presentación de Black Eyed Peas, este 2024 será la primera que estelarizará el escenario del ‘halftime’.

A propósito de su participación en el Super Bowl, te contamos algunos detalles de la carrera artística de Usher, como el hecho de que sus primeros pasos en la música los dio en una iglesia, además de mencionar las canciones que podría interpretar en el gigantesco evento.

¿QUIÉN ES USHER?

Usher Raymond IV, mayormente conocido como Usher, es un artista originiario de Dallas, Texas (Estados Unidos), que destacó en la industria musical por exitosos temas como “OMG”, “U Got It Bad”, “Climax”, entre otros.

Empezó su carrera profesional como cantante a inicios de la década de los 90. Según explicó el propio artista en 1997 para TMF, dio sus primeros pasos en la música cuando tenía 14 años. “La primera vez que pise un escenario fue en una iglesia, en mi ciudad natal... nunca supe bien que es lo que quería hacer hasta que crecí”, dijo en aquel entonces.

Luego participó en varios espectáculos de talento hasta que fue descubierto por un ejecutivo perteneciente a una disquera. Posteriormente, Usher debutaría profesionalmente como cantante con el tema “Call Me a Mack”, el cual le lanzaría a la fama. Si bien esto le permitió sacar su primer álbum en 1994, recién en 2004 lanzaría uno de sus compedios más famosos y exitosos: “Yeah!”.

Según Celebrity Net Worth, un sitio especializado en los patrimonios de las celebridades, actualmente la fortuna de Usher se encuentra valuada en 180 millones de dólares.

¿QUÉ CANCIONES INTERPRETARÁ USHER EN EL SUPER BOWL 2024?

Si bien muchos fanáticos asisten al Super Bowl para ver la final del campeonato de fútbol americano de Estados Unidos, que este año se disputará entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, muchos asistentes también aprovechan la ocasión para disfrutar del espectáculo de medio tiempo, el cual contó en anteriores ocasiones con artistas de talla mundial, como Jennifer Lopez, Michael Jackson, Katy Perry, entre otros.

Este 2024, el protagonista del “Halftime Show” será Usher. Aunque se desconoce qué canciones podría interpretar en el evento, muchos especulan que cantará sus temas más populares. En esta línea, en el Super Bowl LVIII podrían escucharse los siguientes temas:

‘Yeah!

Think of you

U got it bad

Burn

You make me wanna

Love in this club

Climax

OMG

¿QUÉ OTROS ESTRELLAS PODRÍA PRESENTARSE EN EL SUPER BOWL 2024?

El evento deportivo contará con la participación de otros artistas antes del desarrollo del juego estelar. Reba McEntire cantará el himno de Estados Unidos mientas que el actor Daniel Durant lo interpretará en lengua de señas estadounidense, según informa El Financiero.

Por otro lado, Post Malone interpretará “America the Beautiful” mientras la modelo y bailarina Anjel Piñero hará lo propio con lengua de señas. Por último, Andra Day cantará “Lift Every Voice and Sing” y Shaheem Sánchez interpretará la canción con lenguaje de signos.

En anteriores ocasiones, otros cantantes estelares del medio tiempo del Super Bowl han tenido artistas invitados durante su show, por lo que algunos usuarios se preguntar si Usher contará con el apoyo musical de otra persona. En esta línea, hay fanáticos que especulan que Justin Bieber podría subirse al escenario para presentar “Somebody to Love”, tema que cuenta con la colaboración de ambas estrellas de la música.