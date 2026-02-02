¡La suerte toca a tu puerta este lunes 2 de febrero! El premio mayor de la lotería Powerball ha crecido hasta alcanzar la impresionante cifra de $65 millones de dólares para el sorteo de hoy. Si prefieres cobrar tu premio en una sola exhibición, la opción en efectivo se sitúa en unos nada despreciables $29.4 millones antes de impuestos. Después de que nadie lograra acertar los números el pasado sábado, la expectativa entre la comunidad hispana en Estados Unidos está por las nubes. No dejes pasar la oportunidad de cambiar tu vida y consulta aquí los resultados en tiempo real.

El pasado sorteo del sábado 31 de enero dejó a muchos con las ganas, ya que no hubo ganadores del jackpot de $57 millones ni de premios millonarios secundarios. Los números que salieron de la tómbola en esa ocasión fueron el 2, 8, 14, 40 y 63, con el Powerball rojo 23 y un multiplicador Power Play de 3x. Esta racha sin ganadores ha provocado que el acumulado siga subiendo, haciendo que el sorteo de esta noche sea uno de los más esperados de la semana. Revisa bien tus boletos anteriores, pero enfócate ahora en la nueva combinación ganadora que podría salir hoy.

¿Quieres saber cómo ver el sorteo del Powerball en vivo? La cita es hoy lunes 2 de febrero a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT) a través del sitio web oficial de la lotería. La transmisión en directo te permitirá conocer los números ganadores al instante desde la comodidad de tu celular o computadora. Recuerda que los sorteos se realizan puntualmente tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados por la noche. Sintonizar la señal oficial es la forma más segura de verificar tus aciertos y celebrar si te conviertes en el próximo gran afortunado.

Participar es muy sencillo: solo elige cinco números del 1 al 69 y un número adicional, el Powerball, del 1 al 26 para completar tu jugada. Por solo un dólar extra, puedes activar el Power Play y multiplicar tus premios no mayores al jackpot hasta por diez veces su valor original. Miles de residentes hispanos ya tienen sus tickets listos para este lunes, buscando alcanzar ese sueño americano con una bolsa de $65 millones. Mantente conectado a nuestra cobertura para obtener los resultados oficiales apenas se anuncien los números ganadores. ¡Mucha suerte a todos los participantes y que la fortuna los acompañe!

¿Habrá nuevo millonario en USA? Descubre si alguien ganó el Powerball hoy, 2 de febrero de 2026. Revisa los resultados, el premio mayor y si la suerte estuvo de tu lado este lunes. ¡Consulta la lista de ganadores aquí mismo! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados de Powerball del lunes 02 de febrero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 02 de febrero de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 65 millones de dólares del Powerball en el sorteo del lunes 02 de febrero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 02 de febrero es de $65 millones, hay un cash option de $29.4 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.