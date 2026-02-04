¿Será este miércoles 4 de febrero de 2026 el día en que tu vida cambie para siempre? El premio mayor del Powerball ha subido a un estimado de $80 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de aproximadamente $36.2 millones. Tras el sorteo del lunes donde nadie logró llevarse el acumulado, la expectativa crece entre la comunidad hispana en Estados Unidos que busca alcanzar el gran sueño americano. No pierdas de vista nuestra cobertura especial, ya que publicaremos los números ganadores apenas salgan de la tómbola oficial. Prepárate para verificar tu boleto y descubrir si la fortuna finalmente tocó a tu puerta esta noche.

Para entender cómo llegamos a este increíble bote, debemos mirar los resultados del pasado lunes 2 de febrero. En esa ocasión, los números ganadores fueron 3, 8, 31, 60 y 65, con el Powerball 4 y un multiplicador Power Play de 2x. Aunque hubo miles de ganadores de premios menores en todo el país, el jackpot de $65 millones quedó vacante, impulsando la bolsa actual. Es importante que revises tus tickets anteriores, pues podrías tener un premio secundario de un millón de dólares sin saberlo. El último gran ganador se registró el 21 de enero en Carolina del Norte, llevándose $209 millones.

Si quieres seguir el sorteo del Powerball EN VIVO este miércoles, sintoniza la señal oficial a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT). Puedes ver la transmisión en directo a través del sitio web oficial de la lotería o en estaciones locales autorizadas en tu estado de residencia. Para los jugadores en Nueva York y Connecticut, el cierre de ventas es a las 10 p.m., mientras que en Nueva Jersey el límite es a las 9:45 p.m. No dejes tu compra para el último segundo, ya que la demanda suele saturar los sistemas cerca de la hora del sorteo.

Participar es muy fácil: elige cinco números del 1 al 69 y un número especial de Powerball entre el 1 y el 26. Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, existen nueve formas distintas de ganar premios en efectivo. Muchos latinos optan por activar el Power Play por un dólar adicional, lo que permite multiplicar las ganancias de los niveles secundarios de forma significativa. El costo base del boleto es de solo $2 dólares, una inversión pequeña para la posibilidad de entrar al club de los millonarios. Sigue nuestra actualización en directo para confirmar si tienes los números de la suerte.

¡El jackpot alcanzó los $80 millones! Mira los números ganadores del Powerball hoy, 4 de febrero de 2026.

Resultados de Powerball del miércoles 04 de febrero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles 04 de febrero de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 80 millones de dólares del Powerball en el sorteo del miércoles 04 de febrero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Habrá nuevo millonario en EE. UU.? Consulta si alguien ganó el Powerball hoy, 4 de febrero de 2026.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 04 de febrero es de $80 millones, hay un cash option de $36.2 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.