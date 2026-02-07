Resultados de la Lotería Powerball EN VIVO hoy, 07-02-2026: números ganadores en directo y cómo ver sorteo con bote de $102 millones en EE.UU.

¿Te imaginas ganar $102 millones justo antes del Super Bowl LX? Este sábado 07 de febrero de 2026, el Powerball trae un jackpot de infarto que podrías llevarte por solo $2. Para seguir los resultados y números ganadores EN VIVO, conéctate a la transmisión oficial a las 11 p.m. ET a través de las cadenas locales o el sitio web oficial de la lotería en EE. UU. Tras semanas de acumulados, el bote ha escalado rápidamente, ofreciendo una jugosa opción en efectivo de $46.1 millones que tiene a toda la comunidad hispana en vilo.

No importa si compraste tu ticket en Florida, Texas o Nueva York, la oportunidad de convertirte en el próximo millonario es real y está a solo seis números de distancia. Asegúrate de revisar tu boleto en directo para no perderte ni un detalle de este sorteo histórico que precede al gran juego en Santa Clara. La suerte está echada y los números podrían favorecerte hoy mismo si decides participar en este fenómeno nacional que regala fortunas. ¡Sintoniza el sorteo, cruza los dedos y descubre si eres el nuevo dueño de esos $102 millones que esperan por un ganador en este fin de semana de pura adrenalina!

¡El jackpot del Powerball llegó a $102 millones! Consulta aquí los resultados y números ganadores del sorteo de hoy, 7 de febrero de 2026. Mira si tu boleto tiene las cifras de la suerte para cumplir tus sueños en Estados Unidos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados de Powerball del sábado 07 de febrero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del sábado 07 de febrero de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 102 millones de dólares del Powerball en el sorteo del sábado 07 de febrero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Hubo un nuevo millonario en EE. UU.? Revisa los números ganadores del Powerball de hoy, 7 de febrero de 2026. No te pierdas los resultados del sorteo y descubre si alguien reclamó el gran premio esta noche. ¡Tu suerte puede cambiar ahora! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 04 de febrero es de $80 millones, hay un cash option de $36.2 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

SOBRE EL AUTOR