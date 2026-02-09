Resultados de la Lotería Powerball EN VIVO hoy, 09-02-2026: números ganadores en directo y cómo ver sorteo con bote de $113 millones en EE.UU.

¿Te imaginas empezar la semana con 113 millones de dólares en tu cuenta bancaria? Tras el emocionante fin de semana del Super Bowl, el Powerball eleva la temperatura este lunes 9 de febrero de 2026 con un jackpot millonario que nadie quiere dejar pasar. Si nadie acertó los números del sorteo previo, la bolsa acumulada ofrece ahora una opción en efectivo sumamente atractiva para el afortunado ganador en Estados Unidos. Participar es muy sencillo y podrías ser el próximo hispano en unirse a la lista de nuevos multimillonarios del país. No dejes que la suerte se te escape y asegura hoy mismo tu boleto de la fortuna.

Los números ganadores del pasado sábado fueron 42-36-25-51-58 con el Powerball 6, pero al no haber gran ganador, el premio sigue creciendo para este lunes. Para llevarte el bote mayor, debes acertar las cinco bolas blancas y el Powerball rojo, desafiando las probabilidades para cambiar tu vida radicalmente. Puedes seguir los resultados en directo a las 10:59 p.m. ET a través del sitio web oficial de la lotería o en tus canales locales de televisión. Recuerda que cada ticket cuesta solo 2 dólares y representa tu entrada directa a un futuro lleno de lujos y tranquilidad. ¡Es hora de jugar y ganar!

Si resides en Nueva York o Nueva Jersey, recuerda que el cierre de ventas ocurre entre las 9:45 p.m. y las 10:00 p.m. del día del sorteo. No esperes al último segundo para adquirir tu jugada en tiendas autorizadas o mediante las plataformas digitales legales en tu estado de residencia actual. Ver el sorteo en vivo es la mejor forma de sentir la adrenalina mientras las esferas deciden el destino del impresionante acumulado de 113 millones de dólares. Mantente conectado para conocer los números ganadores al instante y descubrir si hoy tus sueños se hacen realidad. ¡Mucha suerte a todos los apostadores hispanos en esta jornada!

¡El jackpot creció a $113 millones! Mira aquí los números ganadores del Powerball del 9 de febrero de 2026. No te pierdas los resultados del sorteo y comprueba si eres el próximo multimillonario en Estados Unidos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity / Composición GEC

Resultados de Powerball del lunes 09 de febrero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 09 de febrero de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 113 millones de dólares del Powerball en el sorteo del lunes 09 de febrero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Hubo suerte hoy? Revisa los resultados del Powerball de este 9 de febrero de 2026. Consulta los números ganadores y descubre si alguien reclamó el gran premio en EE. UU. ¡Tu boleto podría ser millonario! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

SOBRE EL AUTOR