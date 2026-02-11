Resultados de la Lotería Powerball EN VIVO hoy, 11-02-2026: números ganadores en directo y cómo ver sorteo con bote de $126 millones en EE.UU.

¿Te imaginas despertar mañana con $126 millones en el banco? Tras un sorteo sin ganadores el pasado lunes, el Powerball eleva la apuesta este miércoles 11 de febrero de 2026 con un jackpot de infarto. La comunidad hispana en Estados Unidos está en alerta máxima, ya que la bolsa acumulada ofrece una opción en efectivo de $57.8 millones. No pierdas la oportunidad de cambiar tu destino y asegura tu ticket de $2 hoy mismo para participar en esta jornada millonaria que tiene a todo el país en vilo.

Para conocer los números ganadores en directo, sintoniza la transmisión oficial este miércoles a las 10:59 p.m. ET. Puedes seguir el sorteo en vivo a través del sitio web oficial de Powerball o en tus canales locales favoritos de televisión en EE. UU. El último sorteo del 9 de febrero dejó los números 6, 19, 22, 28, 48 y el Powerball 24, pero al no haber ganador del premio mayor, el bote creció. Ahora es tu momento de probar suerte y ver si puedes superar el éxito del ticket vendido en Carolina del Norte.

Si quieres saber cómo ver el sorteo hoy mismo, recuerda que la puntualidad es clave para vivir la adrenalina del Powerball en español. Los resultados se actualizan al instante, permitiéndote verificar si tus cinco bolas blancas y el Powerball rojo coinciden con la combinación ganadora de los $126 millones. Mantente conectado a nuestra cobertura especial para residentes en Estados Unidos y recibe las alertas directas en tu celular. El sueño americano está a solo seis números de distancia; ¡no dejes pasar este acumulado histórico y juega con responsabilidad!

¡Bote de $126 millones en juego! Mira los números ganadores del Powerball del 11 de febrero de 2026. No dejes pasar la oportunidad de cambiar tu vida con este premio mayor en Estados Unidos. ¿Ya tienes tus números favoritos? ¡Compruébalos! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados de Powerball del miércoles 11 de febrero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles 11 de febrero de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 126 millones de dólares del Powerball en el sorteo del miércoles 11 de febrero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Alguien ganó el Powerball hoy? Consulta los resultados del sorteo este 11 de febrero de 2026. Te traemos los números ganadores y detalles del nuevo millonario en EE. UU. ¡Revisa tu boleto ahora y mira si la suerte te tocó a ti! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

SOBRE EL AUTOR