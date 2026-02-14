Resultados de la Lotería Powerball EN VIVO hoy, 14-02-2026: números ganadores en directo y cómo ver sorteo con bote de $146 millones en EE.UU.

¿Imaginas que el mejor regalo de San Valentín sea convertirte en millonario? Este sábado 14 de febrero de 2026, el Powerball celebra el día del amor con un jackpot espectacular de $146 millones. Tras un sorteo sin ganadores el pasado miércoles, la bolsa acumulada ofrece una tentadora opción en efectivo de $66.9 millones para quien logre acertar los seis números. No dejes pasar esta oportunidad dorada y adquiere tu boleto por solo $2 en cualquier punto de venta autorizado en Estados Unidos.

Si quieres conocer los números ganadores en directo, sintoniza la transmisión oficial a las 10:59 p.m. ET de este sábado. Los resultados del sorteo previo (6-20-33-40-48, Powerball 5) dejaron a un afortunado en Arizona con un premio de $1 millón, demostrando que la suerte está rondando con fuerza. Puedes seguir el sorteo en vivo desde el sitio web oficial de Powerball o a través de tus cadenas locales preferidas en español. ¡Asegúrate de revisar tu ticket para ver si San Valentín te eligió como ganador!

Para maximizar tus opciones, recuerda que puedes añadir el Power Play por un dólar extra y multiplicar tus premios secundarios, o el Double Play para una segunda oportunidad de ganar. Ganar un premio es posible incluso acertando solo el número del Powerball rojo, lo que te devuelve el doble de tu inversión inicial. Mantente conectado a nuestra cobertura especial para residentes hispanos y recibe las actualizaciones al instante sobre el bote de $146 millones. ¡Podrías ser el próximo gran millonario de la comunidad este fin de semana de celebración!

¡El jackpot del Powerball subió a $126 millones! Mira los números ganadores de este 14 de febrero de 2026. No dejes pasar los resultados del sorteo más esperado en EE. UU. y comprueba si hoy cambias tu vida para siempre. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados de Powerball del sábado 14 de febrero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del sábado 14 de febrero de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 146 millones de dólares del Powerball en el sorteo del sábado 14 de febrero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Hay nuevo millonario este San Valentín? Consulta si alguien ganó el Powerball hoy 14 de febrero de 2026. Te traemos los resultados y números ganadores del sorteo en EE. UU. ¡Revisa tu boleto y descubre si el amor vino con premio! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

SOBRE EL AUTOR