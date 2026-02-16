Resultados de la Lotería Powerball EN VIVO hoy, 16-02-2026: números ganadores en directo y cómo ver sorteo con bote de 154 millones en EE.UU.

¿Te imaginas despertar este lunes como el nuevo millonario de Estados Unidos? Tras un sorteo de San Valentín sin ganadores del premio mayor, el jackpot del Powerball ha escalado hasta los 154 millones de dólares para este 16 de febrero de 2026. Con una tentadora opción en efectivo de aproximadamente 72 millones, la expectativa entre la comunidad hispana es total. No dejes pasar la oportunidad de cambiar tu vida por solo 2 dólares y asegura tu boleto antes de que cierren las ventas en tu estado. La suerte está en el aire y hoy podrías ser tú quien rompa la racha y se lleve el gran acumulado a casa.

Para conocer los números ganadores en directo, sintoniza la transmisión oficial este lunes a las 10:59 p.m. ET desde el sitio web de la lotería o tus canales locales. Los resultados del sorteo previo fueron 23-43-58-60-64 con el Powerball 24, pero al no haber ganador del bote, la bolsa creció significativamente para esta noche. Es fundamental que verifiques tu ticket al instante para no perderte la oportunidad de reclamar premios secundarios que van desde los 4 dólares hasta el millón de dólares. Mantente conectado a nuestra cobertura en vivo para recibir la combinación ganadora apenas salgan las esferas del bombo.

Si vives en Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, recuerda que los límites para comprar boletos varían entre las 9:45 p.m. y las 10:00 p.m. No esperes al último minuto para elegir tus cinco números del 1 al 69 y el decisivo Powerball del 1 al 26. Ver el sorteo EN VIVO es la mejor forma de vibrar con la adrenalina de este fenómeno nacional que une a millones de familias hispanas en EE. UU. Juega con inteligencia, añade el Power Play para multiplicar tus ganancias y prepárate para celebrar un lunes histórico. ¡El próximo gran ganador de los 154 millones podrías ser tú, sigue los resultados aquí mismo!

¿Hay nuevo millonario este lunes? Revisa si alguien ganó el Powerball hoy, 16 de febrero de 2026. Te traemos los resultados oficiales y el reporte de premios en EE. UU. al instante. ¡Tu boleto podría ser el ganador de la fortuna!

Resultados de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 16 de febrero de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 154 millones de dólares del Powerball en el sorteo del lunes 15 de febrero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este lunes 09 de febrero es de $113 millones, hay un cash option de $51.8 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.

