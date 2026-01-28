¡La suerte toca a tu puerta este miércoles 28 de enero de 2026! Tras el sorteo del lunes 26 de enero, donde los números premiados fueron 21, 31, 51, 60, 63 y el Powerball 18, la bolsa acumulada ha subido a los $43 millones. Este bote ofrece una tentadora opción en efectivo para quien logre acertar la combinación ganadora hoy, 28 de enero de 2026. Es el momento ideal para revisar tu boleto y soñar en grande con el primer gran premio de finales de este mes. Recuerda que el último gran jackpot de $209 millones se entregó recientemente en Carolina del Norte, demostrando que ganar es posible. Consulta los resultados en vivo aquí mismo para descubrir si te conviertes en el nuevo millonario de Estados Unidos.

Para participar en el sorteo de esta noche, asegúrate de comprar tu ticket antes de que cierren las ventas en tu estado local. En Nueva York y Connecticut, el límite suele ser a las 10:00 p.m., mientras que en Nueva Jersey debes actuar antes de las 9:45 p.m. El sorteo oficial se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET y podrás seguir la transmisión en directo a través del sitio web oficial de Powerball o su canal de YouTube. No dejes para el último minuto tu visita a la gasolinera o tienda de conveniencia autorizada más cercana en tu zona. La puntualidad es clave para no perderte la oportunidad de jugar por los $43 millones que están en juego este miércoles por la noche.

Jugar es muy sencillo: solo debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, más el Powerball rojo del 1 al 26. Si quieres maximizar tus ganancias en premios secundarios, no olvides añadir la opción de Power Play por tan solo un dólar adicional. Esta herramienta puede multiplicar tus aciertos no mayores al jackpot hasta por diez veces, convirtiendo un premio pequeño en una suma sumamente significativa. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, existen nueve formas distintas de ganar dinero en cada sorteo. Sigue nuestra cobertura EN VIVO para conocer los números ganadores de hoy y celebra con nosotros el éxito de la lotería nacional.

Resultados de Powerball del miércoles 28 de enero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles 28 de enero de 2026?

Todavía no se sabe si hubo un ganador del premio mayor del Powerball de 43 millones de dólares (con una opción de pago en cash de $19.4 millones) del 28 de enero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 28 de enero es de $43 millones, hay una opción en efectivo de $19.4 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.