El jackpot del Powerball ha subido a unos impresionantes $57 millones para este sábado 31 de enero de 2026. Tras un sorteo el miércoles donde nadie logró llevarse el premio mayor, la opción en efectivo ahora alcanza los $25.8 millones. Esta es una oportunidad de oro para los residentes en Estados Unidos que buscan cambiar su destino financiero este fin de semana. No pierdas la oportunidad de revisar tus boletos, ya que la suerte podría estar de tu lado en esta jornada millonaria. Prepárate para seguir los resultados en directo y descubrir si te conviertes en el próximo gran ganador de la lotería.

En el sorteo pasado del miércoles 28 de enero, los números ganadores fueron 21, 35, 40, 46, 68 con el Powerball 11. Aunque el multiplicador Power Play fue de un increíble 10x, ningún jugador logró acertar las seis cifras necesarias para el jackpot. Además, el sorteo Double Play arrojó los números 3, 27, 34, 42, 47 y el Powerball 3, sin ganadores del premio principal de $10 millones. Este vacío de ganadores es lo que ha impulsado el bote actual hasta los niveles que vemos hoy. Es el momento perfecto para participar antes de que el reloj marque la hora del sorteo oficial esta noche.

Para participar hoy mismo, solo necesitas comprar un boleto de $2 en cualquier tienda autorizada, gasolinera o a través de apps oficiales. Debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, además de un número para el Powerball rojo entre el 1 y el 26. Por un dólar adicional, puedes activar el Power Play para multiplicar tus premios no mayores al jackpot o el Double Play. Recuerda que puedes ganar premios desde $4 con solo acertar el Powerball, por lo que siempre vale la pena revisar tu ticket. El sistema “Quick Pick” también está disponible si prefieres que la computadora elija tus números de la suerte.

El sorteo de este sábado 31 de enero se realizará en vivo a las 10:59 p.m. ET, directo desde los estudios oficiales de la lotería. Puedes sintonizar la transmisión a través del sitio web oficial de Powerball.com o seguir las actualizaciones en tiempo real en nuestro portal. Si vives en estados como Nueva York o Florida, recuerda que las ventas suelen cerrar entre una y dos horas antes del evento. Mantente conectado para conocer los números ganadores apenas salgan de la tómbola y verifica si tu vida cambia hoy mismo. ¡Mucha suerte a todos los participantes en este emocionante sorteo de enero con un premio de $57 millones!

¡La suerte está echada! Mira los números ganadores del Powerball con el jackpot de $57 millones este 31 de enero de 2026. Entérate de los resultados del sorteo y descubre si tienes la combinación premiada para cambiar tu vida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados de Powerball del sábado 31 de enero de 2026

Números ganadores: X-X-X-X-X

Powerball: X

Power Play: X

¿Alguien ganó el Powerball del sábado 31 de enero de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del premio mayor del Powerball de 57 millones de dólares (con una opción de pago en cash de $25.8 millones) del 31 de enero de 2026.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

Se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto.

Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto del Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Hubo millonario hoy? Consulta si alguien ganó el Powerball hoy, 31 de enero de 2026. Revisa los resultados oficiales, los números ganadores y el desglose de premios del sorteo en Estados Unidos. ¡Checa tu boleto ahora! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, ten en cuenta que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 28 de enero es de $43 millones, hay una opción en efectivo de $19.4 millones. Habiéndote indicado todo ello, ¿te animas a participar en este popular juego de azar?

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado en el sitio web del Powerball, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Debo hacer coincidir los números en el orden exacto en que salieron sorteados?

Con respecto a esta interrogante, te comento que el propio Powerball informó que sus boletos “imprimen los números de las bolas blancas en el orden numérico de una jugada”. Además, dejó en claro que “puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden para ganar un premio”. Pero eso sí: “el número del Powerball rojo de tu boleto debe coincidir con el número del Powerball rojo sorteado. Cada jugada en un boleto se determina por separado. No se pueden combinar números de diferentes boletos ni de otras jugadas”.