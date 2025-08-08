Powerball es un juego de lotería que se realiza los lunes, miércoles y los sábados en 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Islas Vírgenes y Puerto Rico. El gran fondo del bote permite alcanzar premios de cantidades astronómicas en muy poco tiempo.

Un jugador de California ganó el mayor bote de Powerball de la historia, de 2′040 millones de dólares, después de que el sorteo récord se retrasará alrededor de 10 horas debido a un problema técnico con uno de los estados participantes.

Resultados de Powerball del sábado 9 de agosto