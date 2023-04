TikTok está lleno de videos sobre cualquier tema y es que lo que prima siempre será el entretenimiento. Así lo demuestra un corto que realizó un popular humorista argentino en la red social, que escucha un tema del músico español Alejandro Sanz y se sorprende con lo que escucha. En esta nota te mostramos la reacción del creador de contenido y te contamos algunos datos que debes conocer sobre el artista.

LA REACCIÓN DE UN HUMORISTA ARGENTINO A CONSAGRADA CANCIÓN DE ALEJANDRO SANZ

Un video del humorista argentino Nico Della Vedova tiene a más de 320.000 seguidores y viene arrasando en TikTok.

En el video se puede observar al famoso humorista escuchando la canción de Alejandro Sanz No me compares, del disco La música no se toca, que lanzó en el año 2012.

Todo parecería ocurrir bajo normalidad si no fuese porque el argentino prestó atención a unos versos del cantante en específico.

“Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nivel en el televisor”

“¿Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nivel en el televisor?”, se preguntó el humorista, que remató con un “estaba tomando farlopa”.

El video ha generado diversas reacciones y se ha viralizado rápidamente, obteniendo hasta el momento más de un millón de vistas por tal.

Este es el video en donde se muestra la reacción de un humorista argentino a consagrada canción de Alejandro Sanz:

DATOS QUE SE DEBEN CONOCER SOBRE ALEJANDRO SANZ

Alejandro Sanz, es un cantautor y compositor español que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses.

Alejandro Sanz también ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales. Es Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz, al haber pasado su infancia en Algeciras, ciudad de la cual fue nombrado embajador.

Alejandro Sanz, además, actuó en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, interpretando junto con otros tres artistas de fama internacional la canción “Imagine” de John Lennon. Cada uno de estos artistas representaba a un continente y el popular músico era el representante de Europa.

Alejandro Sanz inició su carrera en 1989 con el álbum ‘Los chulos son pa’ cuidarlos’, con el nombre artístico de Alejandro Magno. En 1991 lanzó su segundo álbum —y el primero oficialmente como Alejandro Sanz— titulado Viviendo deprisa.

Alejandro Sanz ha experimentado, buscado y acomodado diferentes estilos. En Si tú me miras (1993) y 3 (1995), el artista europeo mostraba su madurez compositiva, pero no fue hasta 1997 con la publicación de Más, que incluía singles como Y, ¿si fuera ella?, Corazón partío o Amiga mía, cuando el músico se convirtió en leyenda de la música en español, siendo este disco el más vendido en la historia de España y uno de los más importantes en lengua hispana.

Siendo Alejandro Sanz ya una figura consolidada dio el paso definitivo hacia el mercado americano con El alma al aire (2000), un disco que dejaba entrever ese cambio de sonidos flamencos, latinos y roqueros confirmados en No es lo mismo (2003) y El tren de los momentos (2006).

En noviembre de 2009 salió a la venta Paraíso Express de Alejandro Sanz, que incluía el exitoso dueto con la artista norteamericana Alicia Keys llamado Looking for Paradise.

En 2011, Alejandro Sanz cumplió veinte años en la música, a la que hacía un tributo en su siguiente disco, publicado en 2012: La música no se toca, un álbum de pop clásico que sería el primero con la discográfica Universal Music.

Actualmente, ya para 2021 y con motivo de sus treinta años de carrera, Alejandro Sanz publica “SANZ”, producido por Alfonso Pérez y Javier Limón, con sonidos de música afroamericana, metales que remiten al otro lado del Atlántico, soniquetes caribeños, pop, sobrios arreglos electrónicos y pasajes orquestales, pero también, volviendo a sus orígenes, guitarras, palmas y el pulso rítmico del flamenco que cosechó en su segunda cuna, Cádiz.

Este álbum de Alejandro Sanz se convirtió rápidamente número uno en España y certificado platino en su primera semana en ventas siendo uno de los álbumes más vendidos ese año.