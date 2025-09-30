Las autoridades de Estados Unidos han informado sobre nuevas restricciones dirigidas a quienes ingresen al país portando grandes cantidades de dinero sin haberlo declarado previamente. Aquellos que no respeten las normativas actuales podrían enfrentar multas o consecuencias legales. Por ello, se recomienda a los viajeros familiarizarse con los diversos medios financieros que las regulaciones oficiales incluyen en su listado.

¿Viajas a Estados Unidos con dólares en el bolsillo? Este es el trámite obligatorio que debes hacer

Si bien no existe un límite específico sobre la cantidad de dinero que una persona puede llevar al entrar o salir de Estados Unidos, sí se han impuesto ciertas restricciones. Por ejemplo, no está permitido transportar más de 10.000 dólares en efectivo, y en caso de combinar distintos instrumentos financieros, el total tampoco debe superar esa cifra.

Cuáles son los instrumentos financieros

La normativa se aplica a una amplia variedad de instrumentos financieros, entre los que se incluyen:

Moneda en efectivo, ya sea en dólares estadounidenses o en divisas extranjeras.

Cheques de viajero.

Cheques personales, comerciales, bancarios, de caja o emitidos por terceros que puedan ser transferidos inmediatamente al momento de su entrega.

Acciones, bonos u otros valores que estén disponibles para ser transferidos en el acto.

Documentos incompletos —como pagarés, giros postales o cheques de cualquier tipo— que contengan una firma pero no especifiquen aún el nombre del beneficiario.

Qué debes saber sobre las sanciones

Transportar dinero en efectivo o instrumentos financieros sin declararlos previamente puede tener consecuencias graves. Las autoridades están facultadas para confiscar los fondos no declarados, y quienes incumplan con la normativa se exponen a sanciones severas, que podrían incluir hasta diez años de prisión.

Para cumplir con los requisitos legales, los viajeros deben completar el formulario FinCEN 105, conocido como el “Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios”. Este documento debe ser llenado en línea al menos tres días antes del viaje, impreso y presentado a través de la aplicación CBP One. Al momento del ingreso o salida del país, es necesario proporcionar a los agentes el número de confirmación correspondiente.

En viajes internacionales, los pasajeros también deben completar el Formulario 6059B, conocido como la “Declaración Aduanera”, cuando ingresen a Estados Unidos con dinero en efectivo o instrumentos financieros no declarados previamente, incluso si estos se encuentran dentro del límite permitido.