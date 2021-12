Para muchos, los videojuegos y el deporte son temas que se oponen drásticamente; sin embargo, en los últimos años, esta prejuiciosa distancia se ha separado de manera significativa. Además de la creación de los e-sports, Usain Bolt contribuye a este progreso.

Ahora desde una posición de exatleta, el jamaiquino conversó con la cadena británica BBC y explicó cómo los juegos de video tuvieron incidencia en él. “Me hacían concentrarme en intentar llevarme a la victoria”, explicó el deportista, revelando además que solía disfrutar de los títulos de EA Sports como FIFA.

“Creo que, de alguna manera, me ayudaron en el atletismo, porque cuando te subes a la pista tienes la misma mentalidad que cuando estás jugando videojuegos. Solo quieres ganar”, añadió el hombre de 35 años. Luego agregó que Mario Kart era otra de las entregas que lo motivaron a ser competitivo.

“Si hubiese crecido con los juegos y la tecnología que existen hoy en día, es probable que me haya involucrado más en ellos y hasta me hubiese dedicado a los deportes electrónicos o al streaming”, confesó tras ser consultado si consideró en algún momento dedicarse a los e-sports.

“Me gustaban mucho los videojuegos cuando era más joven. A veces me saltaba los entrenamientos para ir a la tienda y jugar. Luego mi entrenador llamaba a mi papá y le contaba que no había ido a entrenar. Él luego me preguntaba por qué y yo no tenía una respuesta. Si hubiera vivido estos tiempos, definitivamente sería un gamer”, sentenció.

