Las loterías son juegos de azar que, como su propio nombre lo dice, son totalmente aleatorias, por lo que escoger una combinación de números para hacerse de una considerable cantidad de dinero suele ser una tarea cuanto menos complicada. Sin embargo, para Alonzo Coleman, en Estados Unidos, todo parece haber sido obra de nada menos que un sueño. ¿Cuál fue la singular combinación que vio mientras dormía y cuánto ganó? Aquí la historia.

Tal como menciona el portal UPSOCL, se trata de un jubilado que reside en Virginia quien tuvo la buena fortuna de haber acertado los seis números que necesitaba para llegarse, con una inversión de 2 dólares, un jugoso premio en el Lottery Craze. Pero la curiosa forma en que escogió los valores que lo hicieron ganar tal cantidad no es lo único que destaca entre lo sucedido, sino también los mismos que empleó para jugar: 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

De este modo, gracias a la pequeña inversión y a la buena fortuna -ya sea de tener esa revelación o de acertar con cifras tan singulares- se hizo con un premio de 250 mil dólares en el ‘Juega a tu manera’ de la mencionada marca de apuestas. Los detalles fueron compartidos por la misma página de la lotería en Facebook, donde ha despertado la admiración y reacciones de varios internautas.

“Dado que dividió su apuesta de 2 dólares en cuatro partes cuando compró el boleto, tenía cuatro conjuntos de números. Usando la función ‘Juega a tu manera’ ganó 250 mil dólares en uno de sus conjuntos de números”, señala la publicación de la red social. Además, se precisó que Coleman tenía una probabilidad de 1 entre 3.8 millones de posibilidades, siendo finalmente el caso que lo favorecía el que resultó en aquella ocasión.

¿UNA EXCEPCIÓN A LA SUERTE O UNA RACHA CONSTANTE?

Si las estadísticas indicaban que era menos del 1% posible de que se haga del premio mayor de aquella lotería, ¿qué tanta alta era la probabilidad de que escogiera una serie de números correctos? Al parecer, no le habría resultado tan difícil, pues semanas atrás habría tenido la fortuna de llevarse otro premio, aunque no de la dimensión de este último, que le sirve para complementar el dinero que recibe de pensión al ya ser una persona jubilada.

Y es que Alonzo confiesa que no es la primera vez que ganaba algo de dinero tentando a la suerte, pues días antes se llevó 500 dólares en un sorteo anterior. Naturalmente, esta había sido el inicio de una buena racha y pensar que era posible ganar de nuevo era complicado. “Es difícil de creer. Todavía no me la creo”, confesó aún entre el asombro del momento.

Hasta donde se conoce, el hombre ya recibió el cheque representativo al valor ganado, además del verdadero que le servirá para atender los gastos ahora que ya no se encuentra laborando. Eso sí, la duda aún existe, ¿continuará poniendo a prueba su buena fortuna o disfrutará plenamente del momento? Pronto lo sabremos.