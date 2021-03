El Perú continúa con el proceso de vacunación contra el COVID-19 con las primeras 50 mil dosis que llegaron del laboratorio de Pfizer. la semana pasada. El lunes 8 de marzo, los adultos mayores afiliados al Padomi de Essalud fueron los primeros en recibir estas nuevas vacunas, las mismas que también son utilizadas para inmunizar a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Esta semana llegarán más dosis de Pfizer, anunció Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. Algunas del contrato directo que se hizo con el laboratorio y otras del acuerdo al que se llegó con Covax Facility.

“En marzo Pfizer dará 250 mil vacunas bajo contrato directo y el próximo miércoles 117 mil más adicionales, a través de Covax Facility”, indicó en el programa ‘Diarios de Pandemia’ de La Mula.

Es decir, esta semana estarán llegando más de 100 mil dosis de Pfizer que servirán para vacunar a los adultos mayores, tal como indica el plan de vacunación realizado por las autoridades del sector salud.

Vacuna COVID-19: ¿Cuántas tiene garantizadas el Perú?

En estos momentos el Gobierno peruano tiene aseguradas 48 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19.

20 millones corresponden al contrato realizado con el laboratorio Pfizer; un millón corresponden al acuerdo con Sinopharm; 13.6 millones de Pfizer y AstraZeneca a través de Covax Facility; y 13.6 millones de un contrato directo con AstraZeneca.

Pero ojo, el Perú no ha terminado las negociaciones.

“El Perú no ha terminado de negociar, mientras no se tenga contratos que garanticen vacunas para todos, no cesarán las negociaciones, queremos, antes de terminar el gobierno, dejar garantizados contratos con dosis para todos los habitantes del territorio”, indicó la titular de la PCM.

