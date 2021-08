Muchos conocimos a Vanessa Guzmán en su faceta como actriz de telenovelas e incluso en el Miss Universo de 1996 en el que quedó como una de las finalistas; sin embargo, en los últimos días dio de qué hablar al mostrarnos su figura en una competencia de fisicoculturismo en el que ya obtuvo sus primeros logros en México.

Entre sus primeras apariciones en la pantalla chica se encuentran sus papeles en ‘Tres mujeres’ (1999), ‘Alborada’ (2005) y el más reciente ‘Soltero con hijas’ (2019), pero la ganadora del concurso Nuestra Belleza México de 1995, a sus 45 años, ha incursionado en un nuevo ámbito por todo lo alto.

La natural de Ciudad Juárez parece haber encontrado una nueva pasión tras confesar que, por muchos años, sufrió problemas de alimentación. El ejercicio y, en especial, el fisicoculturismo le sirvió y sirven para superar aquella época que considera es mejor dejar atrás, como le confiesa a Mara Patricia Castañeda.

“Yo sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir bueno, entonces yo también quiero. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia, y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable”, explicó.

Ahora la disciplina, la buena alimentación y la actividad física rodean sus redes sociales, donde ha sabido apreciar los comentarios que la alientan a continuar en el deporte que ya la vio cosechar sus primeras preseas: primer lugar en las categorías Open y Masters, además de un tercer puesto en la de Novice.

