Vania Bludau y Mario Irivarren: las frases que le dijeron a PNP tras reunirse con amigos en plena segunda ola Regla básica en pandemia: no reunirse en grupos. Pero Vania Bludau y Mario Irivarren no la cumplieron y, cuando llegó la Policía, no se quedaron callados. Aquí las frases que le dijeron a la autoridad en plena segunda ola del Covid-19, tal y como mostró el reporte de Magaly Medina