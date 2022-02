Ibai Llanos organiza la Velada de Boxeo 2, con hasta cinco combates que pretende impulsar el boxeo a base de entretenimiento en Twitch, y a diferencia de la primera edición, esta vez el creador vasco ha querido introducir la figura de un artista, un cantante, un actor muy conocido por la comunidad por su papel en “La Casa de Papel”.

Se trata de Jaime Lorente, quien da vida a la risa más famosa de la televisión contemporánea y se subirá al ring en la Velada de Boxeo 2, que se celebrará a finales de junio del presente año, para enfrentarse a Mister Jagger, sin lugar a dudas el streamer más excéntrico del panorama nacional.

El joven actor será uno de los púgiles del llamado “main event” de la Velada de Boxeo 2, pues será el combate que sirva como broche de oro a una noche que se prevé histórica en Twitch, que se realizará desde el Pabellón Olímpico de Badalona y tendrá entre 10 mil y 11 mil fans en el público.

“Me pareció el mejor del año pasado, y yo quería competir contra el mejor. Creo que no voy a enseñar nada de la preparación. Voy a entrenar como vivo. No hago las cosas para ganar; hago las cosas porque me apetecen”, declaró Jaime Lorente en la rueda de prensa oficial.

El actor y cantante se enfrentará al mejor púgil de la primera edición de la Velada de Boxeo, Mister Jagger. En mayo del pasado año, el streamer madrileño se impuso a Viruz en un combate que terminó convirtiéndose en el principal atractivo de la noche, logrando un pico de audiencia que superó ostensiblemente el millón de espectadores.

Pocas personas esperaban que un actor de ese calibre, como es Jaime Lorente se atreviera a dar este paso, sobre todo por el brutal rival que tendrá que enfrentar el sábado 25 de junio de 2022.

