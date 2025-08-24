En agosto del 2025, miles de beneficiarios en Venezuela esperan con ansias la llegada de los distintos bonos que otorga el Sistema Patria. Sin embargo, no todos logran recibir el dinero a tiempo, e incluso algunos aseguran que los depósitos nunca llegan a sus cuentas. Esta situación genera malestar e incluso dudas sobre si fueron excluidos del sistema.

Lo cierto es que, aunque el beneficio está garantizado para quienes cumplen los requisitos, existen diversos factores que pueden retrasar o impedir el cobro. En la mayoría de los casos, la raíz del problema no es la suspensión del subsidio, sino errores de datos o desajustes en la plataforma. A continuación, te contamos qué razones podrían estar detrás de este inconveniente y cómo solucionarlas.

¿CUÁLES SON LAS 4 RAZONES POR LAS QUE NO RECIBES TUS BONOS?

Existen al menos cuatro motivos frecuentes que explican por qué algunos usuarios aún no logran recibir sus beneficios:

Número de celular duplicado: el sistema no permite que un mismo número esté registrado en varias cuentas. Cada línea telefónica debe estar asociada a un solo usuario. Desajuste entre banco y Sistema Patria: si el número de teléfono vinculado a tu banco no coincide con el que figura en Patria, los depósitos pueden verse interrumpidos. Transferencias a terceros fuera del núcleo familiar: realizar envíos de fondos o gasolina subsidiada a personas que no estén registradas como parte del hogar puede generar bloqueos o retrasos en la asignación. Datos desactualizados en el perfil: si tu información personal no se actualiza periódicamente, el sistema puede considerar inconsistencias y frenar la entrega de bonos.

(Foto: composición GEC)

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE ALGÚN BONO?

El Sistema Patria notifica de manera directa y personalizada a cada usuario seleccionado. Generalmente, el aviso llega a través de un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532, o mediante la aplicación veMonedero, donde se refleja la acreditación. Además, dentro del portal web del sistema es posible revisar el historial de asignaciones y verificar si existe un bono activo por cobrar. Esto significa que no es necesario postularse: el sistema identifica automáticamente a los beneficiarios de acuerdo con sus datos y registros, según explica la plataforma El Estímulo.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.