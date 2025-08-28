El Gobierno de Venezuela continúa impulsando medidas de apoyo social a través del Sistema Patria. En esta ocasión, se ha activado un nuevo subsidio económico: el bono Robert Serra, dirigido especialmente a la juventud venezolana. Este beneficio, de carácter ocasional, busca ofrecer un respaldo financiero ante gastos urgentes o necesidades básicas. Si deseas acceder a este bono, a continuación te detallamos los pasos a seguir para solicitarlo correctamente mediante la plataforma oficial del Sistema Patria.

Debes saber que el bono Robert Serra, así como los siguientes bonos, solo se entregarán hasta el sábado 30 de agosto:

Robert Serra: Destinado a los brigadistas a nivel nacional que conforman la misión.

Destinado a los brigadistas a nivel nacional que conforman la misión. Cultores Populares: Para los bailarines, cantantes, poetas y otros exponentes de la cultura venezolana, quienes poseen una dilatada trayectoria.

Para los bailarines, cantantes, poetas y otros exponentes de la cultura venezolana, quienes poseen una dilatada trayectoria. Cuadrantes de Paz: Para los cuerpos de seguridad ciudadana, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpos de Bomberos y miembros de Protección Civil (PC).

Cuánto es el monto del bono Robert Serra

El monto asignado es de 1.068,70 bolívares, equivalente a aproximadamente 9,5 dólares, según la tasa de cambio vigente publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio está dirigido exclusivamente a jóvenes brigadistas entre 18 y 35 años que estén registrados en el programa socio-productivo.

Los subsidios en Venezuela están enfocados en distintos públicos con necesidades diferentes.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.

Cómo cobrar un bono Vía Sistema Patria

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.