La Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado que, a partir de esa fecha, todos los beneficios se entregarán únicamente por medio de transferencias electrónicas. Con esta medida, millones de jubilados y beneficiarios deberán dejar atrás el tradicional cheque en papel y adaptarse a un sistema de pago digital que busca ser más seguro, eficiente y rápido en Estados Unidos. A continuación, te contamos más detalles.

Por décadas, millones de beneficiarios han recibido sus pagos del Seguro Social en formato de cheque impreso. Sin embargo, la modernización y la digitalización han impuesto un cambio inevitable. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024, menos del 1% de los 68 millones de beneficiarios seguían utilizando cheques en papel para cobrar sus prestaciones.

Este pequeño sector será el más impactado con la transición obligatoria hacia el sistema de pagos electrónicos, por lo que tendrán que familiarizarse con las nuevas plataformas digitales.

Cuáles son los beneficios de la transición a pagos electrónicos

Seguridad reforzada: Los pagos en formato físico tienen un riesgo mucho mayor de extravío o robo; de hecho, los cheques en papel son 16 veces más vulnerables a estos problemas que las transferencias electrónicas, lo que convierte al método digital en una opción mucho más segura para los beneficiarios.

Procesos más rápidos y económicos: A diferencia de los cheques en papel, que dependen de los tiempos del servicio postal y pueden retrasarse, los depósitos electrónicos se acreditan de forma inmediata, garantizando que los beneficiarios reciban su dinero sin demoras. Además, emitir un cheque tiene un costo aproximado de 50 centavos, mientras que una transferencia digital cuesta menos de 15 centavos, representando un ahorro significativo para el sistema.

Las opciones para recibir el pago del Seguro Social

Depósito Directo: Los beneficiarios tienen la posibilidad de recibir sus pagos de manera segura y automática directamente en sus cuentas corrientes o de ahorro, facilitando el acceso inmediato a los fondos.

Los beneficiarios tienen la posibilidad de recibir sus pagos de manera segura y automática directamente en sus cuentas corrientes o de ahorro, facilitando el acceso inmediato a los fondos. Tarjeta Direct Express: Para quienes no cuentan con una cuenta bancaria, esta alternativa ofrece una tarjeta recargable que permite disponer de los beneficios de forma práctica y sin necesidad de una cuenta tradicional.

Qué debes saber sobre la Administración de Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es una agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de gestionar y distribuir los beneficios del programa de Seguro Social. Este sistema fue creado para ofrecer apoyo económico a personas jubiladas, con discapacidad, o a familiares de trabajadores fallecidos que califican para recibir estas ayudas. La SSA también se encarga de emitir los números de Seguro Social, necesarios para trabajar legalmente y acceder a muchos servicios en el país.

Además de pagar beneficios mensuales, la Administración del Seguro Social tiene la responsabilidad de verificar ingresos, calcular montos a recibir, actualizar datos personales y asegurar que los pagos lleguen de manera puntual y segura. Con el tiempo, ha modernizado sus procesos para adaptarse a las necesidades tecnológicas de la población, facilitando trámites en línea y promoviendo el uso de métodos electrónicos para garantizar eficiencia y mayor seguridad en el manejo de la información y los fondos.