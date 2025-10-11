El pago del aguinaldo 2025 ya comenzó en Venezuela y los primeros en recibirlo han sido trabajadores del sector universitario. Tal como lo dispuso la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), el beneficio empezó a depositarse a través del Sistema Patria, garantizando una entrega rápida y sin intermediarios.

Este primer desembolso corresponde a una parte del bono anual que se acredita en fases, beneficiando tanto a empleados activos como a jubilados. El proceso se ha realizado de forma digital, permitiendo el acceso inmediato al dinero y evitando gestiones presenciales. A continuación, te contamos quiénes ya empezaron a cobrarlo.

¿QUIÉNES YA RECIBEN EL AGUINALDO 2025 EN VENEZUELA?

El primer grupo en cobrar el aguinaldo 2025 fue el personal activo y jubilado de la Universidad del Zulia, conforme a las instrucciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). La entrega se procesó a través del Sistema Patria, lo que permitió que los fondos estuvieran disponibles de forma inmediata y segura.

Este primer pago, correspondiente al 25% del total del aguinaldo anual, fue acreditado el lunes 6 de octubre, dando inicio al cronograma oficial de cancelaciones. El beneficio se extiende a todos los trabajadores del sector público, incluyendo empleados, pensionados y jubilados, asegurando así una distribución equitativa del bono en todo el país.

¿CUÁNDO SE HARÁN LOS PRÓXIMOS DEPÓSITOS?

Según el calendario estimado, el segundo mes de aguinaldo se abonará entre el 3 y el 7 de noviembre, mientras que el tercer pago se realizará entre el 25 y el 28 del mismo mes. Con este esquema, el Gobierno mantiene el ritmo habitual de cancelaciones que anteceden al periodo decembrino, según informa la plataforma Meridiano.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA SOBRE SISTEMA PATRIA?