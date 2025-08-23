El Bono de Corresponsabilidad del MPPE, uno de los subsidios más esperados por los docentes, aún no aparece en el cronograma de pagos de agosto. El silencio del Sistema Patria ha despertado preocupación y especulaciones entre los maestros, quienes no saben si el beneficio fue retrasado, suspendido o eliminado sin previo aviso.

En julio superó los 5.000 bolívares y para agosto se proyectaba un monto mayor, pero la falta de confirmación mantiene a los educadores en total incertidumbre. A continuación, te contamos lo que realmente está pasando con este bono.

¿FUE SUSPENDIDO, RETRASADO O ELIMINADO EL BONO DE CORRESPONSABILIDAD EN AGOSTO?

Hasta la fecha, el Sistema Patria no ha comunicado la entrega del subsidio correspondiente a agosto, lo que ha generado incertidumbre en la comunidad docente. No se ha informado sobre una suspensión definitiva ni sobre su eliminación, por lo que la hipótesis más fuerte es que simplemente existe un retraso en la confirmación oficial.

El Sistema Patria no ha hecho la entrega del subsidio correspondiente a agosto, lo que ha generado incertidumbre en la comunidad docente. | Composición EC: Freepik / Sistema Patria

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A RECIBIR ESTE BONO?

El beneficio está dirigido únicamente a los docentes activos dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esto significa que no todos los trabajadores del sector educativo pueden acceder al subsidio.

Para poder recibir el depósito, los maestros deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar formalmente registrados en el Sistema Patria.

Mantenerse activos en el MPPE.

Haber completado el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

¿DÓNDE SE CONFIRMARÁ EL PAGO DEL BONO?

El anuncio oficial de la entrega será realizado únicamente a través de los canales autorizados del Sistema Patria, incluyendo la cuenta de WhatsApp de Canal Patria Digital. Allí los educadores podrán revisar y confirmar los detalles del pago en caso de ser aprobado, según explica la plataforma Meridiano.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Sistema Patria.

¿CÓMO REGISTRARSE EN EL SISTEMA PATRIA?

Para registrarse en el Sistema Patria y optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.