Durante noviembre de 2025, veMonedero, la plataforma digital integrada al Sistema Patria, seguirá desempeñando un papel fundamental dentro del esquema de apoyo económico que recibe la población en Venezuela. A través de la asignación de diversos bonos y programas sociales, esta herramienta busca reducir la carga de los gastos diarios —como alimentación, movilidad y servicios básicos—, ayudando así a estabilizar el presupuesto familiar y a fortalecer el bienestar de los hogares en todo el territorio nacional.

Anuncian pago de estos subsidios entre el 18 y 22 de noviembre: mira AQUÍ cuáles son y cómo cobrarlos vía Sistema Patria

Gran Misión Chamba Juvenil: 1.232 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela: 1.232 bolívares.

Ingreso contra la Guerra Económica:

Jubilados de la administración pública que no perciben cestaticket: Este grupo recibirá un pago equivalente a 112 dólares indexados, lo que representa unos 26.208 bolívares, según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela.

Pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor: El 21 de noviembre está prevista la acreditación de 50 dólares indexados, monto que equivale a aproximadamente 11.700 bolívares.

¿No sabes cómo cobrar el Bono Guerra Económica en noviembre? Sigue estos pasos y accede al beneficio vía Sistema Patria

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

¿No te llegan los bonos? Tal vez estás cometiendo alguno de estos errores: soluciónalos AQUÍ

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.