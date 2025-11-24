Jhoao Velásquez finalmente rompió el silencio tras su prolongada ausencia del ojo público en Alianza Lima. A comienzos de 2025, el joven defensor parecía destinado a brillar bajo la dirección de Néstor Gorosito, incluso llegando a vestir la camiseta en escenarios como la Copa Libertadores. Sin embargo, lo que comenzó como un prometedor ascenso se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que su presencia en el primer equipo se convirtió en un recuerdo lejano. Entre pasillos y vestuarios, comenzaron a circular rumores y susurros sobre falta de protagonismo, tejiendo un misterio que hasta ahora él mismo ha decidido aclarar.

Apareció como promesa en Alianza Lima, es nieto de un exmundialista con Perú y ahora revela cuál es el verdadero motivo de su ausencia: “Todo fue un malentendido”

En una conversación con el programa Al Volante, conducido por la periodista Darinka Zumaeta, Velásquez aclaró que su ausencia en Alianza Lima obedeció únicamente a razones deportivas. Con firmeza, descartó cualquier insinuación de que hubiera sido relegado por actitudes irrespetuosas hacia sus compañeros, poniendo punto final a los rumores que habían circulado sobre su situación.

“Creo que se dijeron muchas cosas, para mí yo creo que todo fue un malentendido. Incluso, cuando pasó todo esto hablé con el comando técnico y me dijeron que confían en mí, que siga entrenando como lo he venido haciendo y que la oportunidad va a estar”, dijo en primera instancia el joven jugador.

“No pasó nada malo, simplemente tenía cosas por mejorar en lo futbolístico. El ‘profe’ me dijo que tenía que mejorar al momento de ir arriba a cabecear, ese tipo de cosas, pero de ahí nada más. Justo coincide con la lesión que tuve pero nunca hubo un tema de indisciplina”, agregó el nieto del reconocido José ‘Patrón’ Velásquez, mundialista con Perú.

“No iba por ahí sobre el tema de indisciplina. Yo tengo mi psicóloga desde que entré a Alianza, desde los 9 años, no sabía que pasaba y se preocupó y le fue a preguntar. Ahí conversó con el comando técnico y dejaron las cosas claras, pero no hubo un tema de indisciplina”, dijo por último el defensor.

