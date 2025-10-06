Como es bien sabido, el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es considerado uno de los más difíciles y exigentes en el país. Inclusive, para poder ingresar a dicha casa de estudios, los postulantes pasan meses de ardua preparación, con el objetivo de obtener una de las vacantes, principalmente, para las carreras de Medicina Humana y Derecho. En ese sentido, recientemente se ha hecho viral un video en las redes sociales, donde una joven venezolana logró ingresar a la ‘Decana de América’ en segundo lugar. La reacción de sus familiares ha conmocionado a los seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por este importante logro en su vida profesional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

JOVEN VENEZOLANA OBTUVO UNA VACANTE Y QUEDÓ EN EL SEGUNDO LUGAR TRAS EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS

A través de un video publicado en TikTok, una joven de nacionalidad venezolana se hizo viral en las redes por obtener una de las vacantes que brinda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lo que más llamó la atención de los internautas es que ocupó el segundo puesto en el examen de admisión tras varios intentos. Según el clip, la joven, junto a su madre, estaba esperando los resultados con mucha expectativa y ansias frente a la laptop. No obstante, ambas estallaron de alegría al enterarse de que el esfuerzo de la venezolana de 18 años valió la pena, pues logró ingresar a la ‘Decana de América’.

@criollosnews Joven venezolana rompe récord en San Marcos y su mamá queda en shock al enterarse” ♬ Motivation Guitar - eggTunes

Esta buena noticia generó que sus familiares no duden en abrazarla y felicitarla por su logro académico. De hecho, la postulante no podía creer que su nombre figuraba en la lista de ingresantes. Sin duda, se vivió un ambiente lleno de emoción y alegría en la familia venezolana, que no dudó en mostrarle su apoyo para el inicio de sus actividades académicas. “Gracias Dios mío. Quedó mi hija venezolana en segundo lugar en la Universidad de San Marcos. En su tercer intento quedó en la San Marcos, después de tanto sufrir. Estoy orgullosa de ti, hijita”, escribió la mamá de la estudiante.

¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS CÓMUNES QUE COMETEN LOS POSTULANTES EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE LA SAN MARCOS?