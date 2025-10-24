El Sistema Patria se ha consolidado como la principal plataforma digital del Gobierno Nacional de Venezuela para gestionar y distribuir distintos tipos de bonos, subsidios y apoyos económicos. A través de este sistema, millones de ciudadanos —en especial las personas mayores— reciben de manera directa las ayudas sociales y beneficios otorgados por el Estado, convirtiéndose así en un pilar esencial dentro de las políticas de asistencia del país.

¡Atención adultos mayores! Cómo registrarse y cobrar sus bonos del Sistema Patria en octubre

Por esta razón, resulta fundamental que tanto los adultos mayores como el resto de los ciudadanos cuenten con un usuario correctamente registrado y verificado en la plataforma, a fin de garantizar el acceso oportuno a los distintos beneficios.

El primer paso para disfrutar de los apoyos económicos que el Estado otorga de forma periódica es crear una cuenta personal dentro del sistema. Esta contará con una contraseña única e intransferible, necesaria para ingresar y realizar cualquier gestión relacionada con los subsidios o bonificaciones disponibles.

El proceso comienza accediendo al portal oficial del Sistema Patria. Desde la página principal, el usuario debe localizar y hacer clic en la opción “Usuario/Contraseña”, que lo redirigirá a la sección destinada al registro e ingreso de cuentas.

Una vez dentro de la interfaz de acceso, el usuario debe seleccionar la opción “Registrarse” para iniciar el proceso de creación de su cuenta. En esta fase, el sistema solicitará algunos datos personales esenciales con el propósito de verificar la identidad y establecer los medios de contacto del solicitante. Los espacios a llenar son los siguientes:

Número de cédula de identidad.

Teléfono celular activo, indispensable para recibir códigos de verificación y notificaciones del sistema.

Sexo del solicitante.

Fecha de nacimiento.

Código de seguridad, generado por la plataforma para completar la validación de registro.

Tras completar toda la información solicitada, es necesario seleccionar “Continuar” para pasar a la siguiente fase de verificación y avanzar en la creación de la cuenta.

Luego de enviar los datos iniciales, el Sistema Patria enviará un código de verificación al teléfono móvil registrado, el cual es obligatorio para confirmar la identidad del usuario y poder continuar con el registro.

Una vez ingresado y validado este código, el usuario podrá completar la información adicional requerida, que abarca: nombre y apellido completos, correo electrónico válido, estado, municipio y dirección exacta del domicilio. Esta información permite al sistema garantizar la correcta asignación de los beneficios y mantener actualizados los datos de contacto.

Uno de los pasos más importantes durante el registro es la creación de la contraseña de acceso, ya que la seguridad de la cuenta es fundamental para proteger tanto los datos personales como los beneficios otorgados. La plataforma solicitará que el usuario establezca una clave segura, que cumpla con requisitos específicos: debe ser alfanumérica e incluir caracteres especiales, garantizando así un mayor nivel de protección.

Es importante que la contraseña seleccionada sea fácil de recordar para el usuario, pero lo suficientemente segura para evitar que otros puedan adivinarla. Esto garantiza la protección de los datos y beneficios asociados a la cuenta.

Cuando todos los campos estén completos y la contraseña establecida correctamente, el usuario debe presionar “Registrar” para finalizar su inscripción en el sistema. A continuación, la plataforma mostrará un mensaje confirmando que el registro se ha realizado con éxito: “Su registro ha sido completado satisfactoriamente. Ahora puede iniciar sesión para acceder al sistema”.

¿Cuál es el paso final?

Con el registro finalizado, el usuario ya puede seleccionar “Entrar” para acceder a su cuenta por primera vez. Solo deberá introducir su número de cédula, el código de seguridad y la contraseña creada durante el registro. Una vez dentro, la cuenta estará habilitada para recibir los distintos subsidios y beneficios que otorga el Sistema Patria.

Cómo saber si eres beneficiario de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.