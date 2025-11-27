¡Atención adultos mayores! El bono 100% Amor Mayor llega con importantes cambios para diciembre: conoce quiénes lo recibirán y qué beneficios incluye

El Bono 100% Amor Mayor vuelve a tomar relevancia de cara al mes de diciembre, ya que representa uno de los principales respaldos económicos para los adultos mayores que no cuentan con una pensión del IVSS. Gestionado mediante el Sistema Patria en Venezuela, este programa está dirigido a brindar ayuda directa a personas en condición de vulnerabilidad.

Este apoyo económico cumple dos propósitos esenciales: ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que carecen de pensión formal y facilitar su incorporación a otros planes sociales que puedan activarse en el futuro.

De cara a diciembre de 2025, el programa tiene previsto sumar a más adultos mayores a su lista de beneficiarios. Para estas nuevas inclusiones, se tomarán en cuenta varios criterios fundamentales, entre ellos:

Mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 forman parte del grupo etario considerado para las nuevas incorporaciones.

No contar con una pensión del IVSS ni con ningún otro ingreso previsional similar es un requisito indispensable.

Además, se exige tener el perfil actualizado y activo dentro del Sistema Patria, pues es la plataforma a través de la cual se valida y otorga el beneficio.

Junto con los requisitos ya mencionados, el programa también considera a los siguientes grupos como elegibles para recibir el beneficio:

Personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión regular, quienes constituyen la población prioritaria.

Adultos mayores que se encuentran a la espera de la verificación de su pensión IVSS, y que, mientras tanto, reciben este apoyo temporal.

Ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, identificados a través de los Consejos Comunales o de las Misiones Sociales, quienes pueden ser incorporados por recomendación directa de estas instancias.

Para diciembre, el valor del bono se calcula en 130 bolívares, los cuales se acreditan directamente en el Monedero Patria de cada beneficiario. Este aporte se complementa con otros desembolsos especiales propios del cierre de año, de modo que el monto final recibido resulta significativamente mayor al combinarse con estas asignaciones adicionales.

¿Cuál es el cronograma a seguir para cobrar un bono?

Para el mes de diciembre de 2025, el programa manejará un cronograma organizado por semanas, en el que cada fase cumple una función distinta:

Primera semana (1 al 7 de diciembre): se realizará la verificación de información, actualización de perfiles y depuración del listado de beneficiarios.

se realizará la verificación de información, actualización de perfiles y depuración del listado de beneficiarios. Segunda semana (8 al 15 de diciembre): está destinada a la transferencia del Bono 100% Amor Mayor a los adultos mayores incorporados.

está destinada a la transferencia del Bono 100% Amor Mayor a los adultos mayores incorporados. Tercera semana (16 al 22 de diciembre): se efectuará el depósito del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente a ese mes.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.